『さんまのまんま』正月SP、恒例の「おすすめ芸人コーナー」開催 「お正月からこのネタは…」問題作＆「うますぎる…」漫才など登場
2026年1月2日午後3時40分から放送される『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）では、毎年恒例、今田耕司の「おすすめ芸人コーナー」が開催される。
【番組カット】さんまと隣のソファに座って爆笑トークを繰り広げるちゃんみな
これまで数多くのブレイク芸人を輩出したこの企画に今回は、ちゃんみなが参戦。さらに今年は「ちゃんみな賞」が設けられ、選ばれた1組はこの番組放送直後の『爆笑レッドカーペット 2026新春SP』に出演できる特典も設けられた。
ある超若手芸人の完成度の高い漫才にMCの明石家さんまは「うますぎる…」と複雑な表情を浮かべる。また、独特な世界観の漫談には、ちゃんみなが興味津々。見た目に強烈なインパクトがある芸人の漫才には「レッドカーペットに向いている」とさんまが太鼓判。中でもテレビ初出演となる事務所無所属の芸人が披露するコントには、推薦人の今田でさえ「お正月からこのネタはどうだろうと思った」と悩んだという問題作。はたして“ちゃんみな賞”に選ばれるのは誰なのか。そしてこの中からブレイクする芸人は誕生するのか。
初出演となるちゃんみなをはじめ、実に13年ぶりのテレビ出演となる里田まいが夫でプロ野球・読売ジャイアンツの田中将大とともに登場。夫婦そろってのテレビ出演は初。そして、爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏がゲスト出演する。
【番組情報】
タイトル：『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』
放送日時：2026年1月2日（金）午後3時40分〜6時25分(カンテレ・フジテレビ系全国ネット)
出演：明石家さんま
ゲスト：田中将大、里田まい、爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司
