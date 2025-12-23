戦国時代から大航海時代にかけての「ご飯」を、当時の資料をもとに再現したレシピ集『戦国めし、南蛮メシ』（亜紀書房）が、2025年12月25日に発売される。

本書は、戦国時代と大航海時代を舞台にした、めずらしい再現レシピ集である。織田信長が宣教師をもてなしたとされる汁物や、徳川家康が豊臣秀吉にふるまった寿司、ローマ教皇が天正遣欧使節に贈ったスイーツなど、歴史として記録されているエピソードにまつわる料理40品のレシピを収録している。

16世紀、遠い国から日本を訪れたフランシスコ・ザビエルら宣教師やキリシタンたちは、戦国時代の日本でどんな食事を口にしていたのか。またローマ教皇に会うためヨーロッパへ旅立った天正遣欧使節の少年たちは、異国の食文化にどんな驚きを感じたのか。本書は、そうした出来事を「食事」という身近な切り口から紹介している。

本書を監修したのは、日本と海外との関係史を研究する早稲田大学教授の伊川健二と、世界各地の歴史料理を再現してきた料理研究家の遠藤雅司。研究にもとづいた内容で、当時の食事を忠実に再現している。

野菜や果物、海藻を大切にしていた戦国武将たちの料理や、ヨーロッパで出された少し不思議な料理の数々。当時の人々が感じた驚きや戸惑い、もてなしの心を、現代の食卓で味わうことができる一冊だ。

本書は、戦国日本とヨーロッパ、二つの世界が初めて深く出会った時代。そのとき生まれた「味」を体験でき、読みものとしても楽しめるレシピ集となっている。 （文＝リアルサウンド編集部）