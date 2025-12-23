「今の仕事、楽しくない」→101歳のアドバイスが深すぎた

101歳、現役の化粧品販売員として活躍している堀野智子（トモコ）さん。累計売上高は約1億3000万円で、「最高齢のビューティーアドバイザー」としてギネス世界記録に認定されたキャリア61年のトモコさんが、年をとるほど働くのが楽しくなる50の知恵を初公開した話題の書『101歳、現役の化粧品販売員 トモコさんの一生楽しく働く教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。佐藤優氏（作家・元外務省主任分析官）が「堀野氏の技法は、ヒュミント（人間による情報収集活動）にも応用できる」と絶賛（日刊ゲンダイ・週末オススメ本ミシュラン）する世界一の先輩による“人生訓”は、アナタの疲れた心も元気にしてくれる！

心惹かれる「もう一つの仕事」

今は「多様性」が叫ばれる時代になりましたし、多くの会社で副業も認められるようになってきています。

生活の柱になっている仕事に対して、「自分に合っていない」とか「楽しくない」と感じているのならば、副業で好きなことをやってみるのもいいのではないでしょうか？

自分が昔から好きだったもの、うまく口では説明できないけれども、なぜか心引かれるものを副業にしてみるのです。

「これも違う」は、次へのステップ

もし「これも違う」と思ったら、どんどん違うことをやってみればいいと思います。いずれ自分に合うもの、やっていて楽しいしお金も稼げることが見つかるはずです。

101歳が語る「人生は、あっという間」

人生100年時代といわれますが、101歳の私に言わせれば、100年たつのなんてあっという間ですよ。

我慢せずにやりたいことをどんどんやって、もっと人生を積極的に楽しんだほうがいいですよ！

【解説】「好き」を起点にキャリアの「保険」をつくる

人生の大先輩からの、力強く、示唆に富むメッセージですね。「心惹かれる」ことを「もう一つの仕事」にするというアプローチは、私たちにとって、キャリア戦略上も非常に重要な学びを含んでいます。

「好き」や「心惹かれる」ことを起点にする。これは、単なる息抜きや小遣い稼ぎを超えた意味を持ちます。なぜなら、内発的な動機に基づいているため継続しやすく、本業の枠内では得られない深い専門性や、異業種の人脈形成につながる可能性が高いからです。

それらが点と点として蓄積され、ある日線となった時、本業での課題解決に応用できたり、あるいは変化の時代を生き抜く「キャリアの保険」となったりするのです。

「これも違う」は、最良の学習プロセス

また、「これも違う」と次へ進む姿勢は、ビジネスの現場で求められるトライアル＆エラー（試行錯誤）そのものです。先の読めないVUCA＜ブーカ＝Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）＞の時代において、一つの価値観やスキルだけに固執することは、かえってリスクとなります。

副業を通じて「小さく試して、速く学び、次へ進む」というサイクルを自ら回す経験は、変化に対応できるしなやかな思考と、キャリアの「引き出し」を増やす訓練にもなります。

心惹かれる挑戦を続ける積極的な姿勢

「人生はあっという間」という言葉を、「キャリアの試行錯誤に使える時間は有限である」という現実的なアラートとして受け止めたいものです。

我慢による現状維持ではなく、心惹かれる挑戦を続ける積極的な姿勢こそが、結果として自分らしい豊かなキャリアをデザインすることにつながるのではないでしょうか。

※本稿は、『101歳、現役の化粧品販売員 トモコさんの一生楽しく働く教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。