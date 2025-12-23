30歳の娘が厚生年金にも国民年金にも加入していません。将来、年金は1円ももらえないのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金にまったく加入していない娘さんがいるという人からの質問です。
ただし、今からでも国民年金に加入して保険料を納めれば、将来65歳から老齢基礎年金を受け取れます。老齢基礎年金を受け取るためには、原則として10年以上の加入期間（保険料を納めた期間など）が必要です。
会社勤めをしておらず厚生年金に加入していなくても、20歳以上60歳未満の人であれば、自分で手続きをすることで国民年金に加入できます。手続きは市区町村の窓口や年金事務所で行えます。
ひまわりさんの娘さんが、仮に30歳から60歳までの30年間（360カ月）国民年金保険料を納めた場合、すでに20歳から30歳までの10年間は未納期間となるため、その分、年金額は満額より減額されます。
計算すると……
83万1700円×360カ月÷480カ月＝約62万3775円
となり、年額およそ62万円、月額では約5万2000円の老齢基礎年金を受け取れる見込みです。
もし60歳時点でも会社勤めをしておらず、厚生年金に加入していない場合には、国民年金の任意加入制度を利用する方法があります。60歳から65歳までの間に国民年金へ任意加入し、過去の未納期間分の保険料を納めることで、老齢基礎年金の受給額を増やすことが可能です。
また、今後会社に勤めて厚生年金に加入することになれば、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が上乗せされます。厚生年金に加入すると、将来の年金額が増えるだけでなく、障害年金や遺族年金、医療保障といった面でも保障が手厚くなります。
健康状態や働き方も考慮しながら、無理のない形で年金加入について検討してみてはいかがでしょうか。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
