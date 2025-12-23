タレントの鈴木あきえさんは12月21日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴木あきえさん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの鈴木あきえさんは12月21日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開しました。

【写真】妊娠中の鈴木あきえの親子ショット

「3人目おめでとうございます」

鈴木さんは「あっという間に妊娠後期になり日に日に動くペースが遅い　エネルギー切れが早い。自分の身体の幅が分からない。なここ最近です」とつづり、1枚の写真を投稿。大きくふくらんだおなかに手を当てた鈴木さんと、息子、娘がそのおなかに顔を寄せる心温まる親子スリーショットです。

また、「ここからがまたラストスパートですね　このタイミングでもう冬休みに入ってしまった娘幼稚園　息子学校もあと数日で突入　ひとまず　この冬休みを安全に乗り越えたい」と、妊娠後期の体調変化に加え、冬休みで子どもたちとの時間がさらに増えることに触れています。

ファンからは、「かわいい」「いつのまに三児の母！」「弟かなぁ？妹かなぁ？楽しみだね」「いい写真ですね」「わー3人目おめでとうございます」「幸せ溢れる親子の写真ですね」「尊すぎて…」「サイコー」と、祝福の声が多く上がりました。

産休間近のスタジオオフショット披露

17日には「産休間近ということで最後にはエールまで下さった、いつも優しいスタジオの皆さま」と、スタジオでのオフショットを公開していた鈴木さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)