「いつのまに3児の母！」妊娠中の鈴木あきえ、親子ショット公開「尊すぎて…」「幸せ溢れる親子の写真」
タレントの鈴木あきえさんは12月21日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開しました。
【写真】妊娠中の鈴木あきえの親子ショット
また、「ここからがまたラストスパートですね このタイミングでもう冬休みに入ってしまった娘幼稚園 息子学校もあと数日で突入 ひとまず この冬休みを安全に乗り越えたい」と、妊娠後期の体調変化に加え、冬休みで子どもたちとの時間がさらに増えることに触れています。
ファンからは、「かわいい」「いつのまに三児の母！」「弟かなぁ？妹かなぁ？楽しみだね」「いい写真ですね」「わー3人目おめでとうございます」「幸せ溢れる親子の写真ですね」「尊すぎて…」「サイコー」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「3人目おめでとうございます」鈴木さんは「あっという間に妊娠後期になり日に日に動くペースが遅い エネルギー切れが早い。自分の身体の幅が分からない。なここ最近です」とつづり、1枚の写真を投稿。大きくふくらんだおなかに手を当てた鈴木さんと、息子、娘がそのおなかに顔を寄せる心温まる親子スリーショットです。
産休間近のスタジオオフショット披露17日には「産休間近ということで最後にはエールまで下さった、いつも優しいスタジオの皆さま」と、スタジオでのオフショットを公開していた鈴木さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
