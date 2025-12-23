「日高の馬で有馬記念を勝つ」。どこかで聞いたフレーズだが、それを10年前にやってのけた偉大な馬を紹介したい。ゴールドアクターである。

アルゼンチン共和国杯を含む3連勝で15年グランプリに駒を進めたが、8番人気の伏兵に過ぎなかった。

父はスクリーンヒーロー。初年度からこのゴールドアクターとモーリスが出て、世間をあっと言わせたが、種牡馬入り当初の期待度はそこまで高くはなかった。

そもそも、ゴールドアクターは“いい障害馬をつくろう”との狙いで生産された馬だった。

当時90歳の居城（いしろ）要オーナーに代わって中山に来場していた長男の寿与（ひさよ）氏が解説した。「母ヘイロンシンは障害で実績（豊国ジャンプSなど2勝）を挙げた。だから、いい障害馬をつくろうと思い、スタミナのありそうなスクリーンヒーローをつけたんです」

そんな意図など、どこ吹く風。馬主歴50年のオーナーに初重賞をプレゼントした孝行馬は、その勢いでグランプリのゲートに収まった。

道中は3番手を追走。勝負どころで外から1番人気のゴールドシップが上昇したが、鞍上・吉田隼人は冷静に脚をため続けた。直線を向く。前を行くのはキタサンブラックとマリアライト。坂で追いつくゴールドアクター。残り100メートルで先頭だ。外から迫るサウンズオブアース。だが、ゴールドアクターが首差、踏ん張った。

デビュー12年目でのG1初制覇。吉田隼は「ここを勝たなければ、もうチャンスはないと思っていた」

有馬記念の1カ月前、11月29日の東京。馬場入場時に他馬に蹴られ、右膝蓋（しつがい）骨を亀裂骨折した。全治6週間の診断。だが、アルゼンチン共和国杯を制し、有馬記念へと向かう相棒の鞍上の座を失うわけにはいかなかった。超音波治療、酸素カプセル。手を尽くし、何とか大一番の騎乗に間に合わせた。

居城寿与氏は、高齢のため自宅観戦となった、オーナーである父に呼びかけた。「生きているうちに（G1を）勝てて良かった。オヤジおめでとう、という気持ちです」。障害を飛ばせたくてつくった馬がディープインパクト、キングカメハメハ産駒を蹴散らしてグランプリを勝つ。まさにドラマを見ているような、痛快な有馬記念だった。