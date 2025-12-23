俳優の高杉真宙さんと、同じく俳優の波瑠さんが23日、結婚を発表しました。2人はこの日、インスタグラムを更新し、連名でコメントを発表。

【映像】結婚を発表した高杉真宙と波瑠

全文をご紹介します「関係者の皆様いつも応援してくださっている皆様私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。高杉真宙。波瑠。」と、最後に直筆のサインを添えて報告しています。



高杉さんと波瑠さんは2023年に放送されたフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演しており、ネット上では「お嫁くんカップル爆誕」「ビックリ！おめでとう！」「ドラマ見ててお似合いだなって思ってたから嬉しいです」など、祝福と驚きの声が数多く寄せられています。（『ABEMA NEWS』より）