「交通警備員」の年代別に給料は違う？仕事内容も解説

交通警備員はどの年代でも活躍できる職業か

交通警備員の仕事は、年齢や性別を問わず、多くの人が活躍できる現場です。特に年齢に対する制限が少なく、20代の若年層から、60代・70代のシニア世代まで幅広く受け入れられていることが特徴です。

若い世代は体力を活かして活動的な現場に配置されやすく、反対に高年齢層は落ち着いた現場や経験が重視されるポジションでの活躍が見られます。どの年代でも役割があり、それぞれに合った働き方が選べるのが、交通警備という職種の大きな魅力です。

また、未経験から始められる点や、ライフスタイルに応じた勤務形態（週2日からの勤務、短時間シフトなど）が用意されていることも、幅広い世代に人気の理由の一つといえます。



交通警備員の年代別の給料はどのくらいか

交通警備員の給与は、業務内容や勤務形態、地域差によっても異なりますが、年齢による傾向も見られます。以下は、警備員全体の平均給与から、交通警備に従事する方の目安として参考になるデータです。

表1

年代 月収（男性） 年収（男性） 月収（女性） 年収（女性） 20～24歳 約27万円 約357万円 約24万円 約319万円 30～34歳 約30万円 約424万円 約25万円 約357万円 40～44歳 約32万円 約450万円 約25万円 約348万円 50～54歳 約29万円 約404万円 約24万円 約327万円 60～64歳 約24万円 約318万円 約23万円 約288万円 70歳以上 約20万円 約252万円 約18万円 約226万円

若年層では体力を生かしてフルタイムで働く方が多く、年収も高めの傾向があります。一方で、60代以降は勤務時間や日数を調整しながら働くケースが増えるため、月収・年収はやや控えめになります。

ただし、深夜勤務や休日勤務、資格手当などによって収入を増やすことは可能であり、年齢による大きな不利益はあまり見られません。現場ごとの勤務状況や手当の有無によっても実際の収入には差が出るため、自分に合った条件を選ぶことが大切です。



年代によって交通警備員の仕事内容に違いはあるのか

交通警備員の基本的な業務内容は、車両や歩行者の安全を確保し、スムーズな通行を誘導することです。この役割はどの年代においても共通していますが、年齢によって担当する現場や時間帯、求められる役割に若干の違いが出ることもあります。

20代～30代の若い世代は、交通量が多い工事現場や建設現場など、比較的アクティブな現場での勤務が中心となります。体力を必要とする場面が多いため、若さを活かした現場配属が一般的です。

40代～50代になると、現場のリーダー役や新人指導など、管理的な立場での仕事を任されることも増えてきます。また、交通誘導だけでなく施設警備など、より経験が求められる場面でも活躍するようになります。

60代以降では、体力の負担を考慮して比較的落ち着いた現場に配属されることが多く、日中勤務や短時間勤務が中心となります。長時間の立ち仕事が難しい方には、座り仕事や巡回が少ないポジションも用意される場合があります。

このように、年齢に応じて無理なく働けるよう業務内容が調整されている点も、交通警備員の魅力の一つといえるでしょう。



まとめ

交通警備員は、20代から70代まで、幅広い年代がそれぞれの役割で活躍できる職業です。給料は年代によって一定の傾向がありますが、勤務スタイルによって大きく左右されるため、自分に合った働き方を選ぶことで安定した収入を得ることが可能です。

仕事内容も年齢に応じて無理のない範囲で調整されており、体力やライフスタイルに合わせた働き方ができる環境が整っています。定年後の仕事としても、若年層の安定収入源としても、交通警備は非常に現実的で魅力のある選択肢です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー