¥í¥Ã¥Æ¡¦»ûÃÏÎ´À®¡¢¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£&¥·¡¼¥º¥ó106°ÂÂÇ¤â¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤Ï¼ºÂ®¡×¤ÈËþÂ¤»¤º
¡¡¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤Ï¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ÎÉôÊ¬¡¢¼å¤¤¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¸å¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦»ûÃÏÎ´À®¤Ï¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¡¢¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ïºòµ¨¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.290¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°ì·³¥×¥í½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ë¥ì¥Õ¥È¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö1·îÃæ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¡£¼«Ê¬¤Î¶ì¼êÊ¬Ìî¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¤µ¤Ð¤¡¢Æâ¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢º£Æü¡Ê1·î28Æü¡Ë¤â¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï²£¤ËÎ®¤ì¤ë¥¹¥í¡¼¤ÎÊÑ²½¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ë¸þ¤±¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£µîÇ¯¤è¤ê¤â»î¹ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÂ¿¤¯µá¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì·³½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Î¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÀÐ³ÀÅçÁÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè1¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¼éÈ÷¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÀïÎý½¬¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÂè2¥¯¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2·î8Æü¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë»É¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤ÇÃµ¤êÃµ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¡£ÅÄÃæÉö´ð¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀèµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤¬¿Ä¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éº¸Ãæ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±Æü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÂ®¤¤µå¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ÂÀï¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÇÉáÄÌ¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿µåÂ®¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ®¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢È¿±þ¤¬¤Ç¤¤ëÎý½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥·¥ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î11Æü¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö3µåÌÜ¤«¤éµÕÂÇ¤Á¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Ë¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°Æþ¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºäËÜ¸÷»ÎÏº¤¬Åê¤¸¤¿3µåÌÜ¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤ë°ÂÂÇ¡£Æ±Æü¤Î¸á¸å¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤Ç¤â¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°Æþ¤ê¤Ç¡¢Éâ¤¤¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤óÄ¥¤ê¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Æ°ú¤Ã³Ý¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤ÁÂ»¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£Á´Á³°¤¯¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶¯½±¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¾¯¤·¿â¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ§¿ùÆÆµ±¤ÎÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼éÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿ÉôÊ¬¤È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢2¤Ä°ï¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦1²óÎý½¬¤ò¤·Ä¾¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2ÂÇÀÊÌÜ½éµå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Ç¤â´¶³Ð¼«ÂÎ¤ÏÁ´Á³°¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¤ÇÂª¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ì¤¬¾¯¤·¥Ð¥Ã¥È¤Î¾å¤ÇÅö¤¿¤Ã¤ÆÃÆ¤ÊÖ¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÆ¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤¿¤é°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î14Æü¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµîÇ¯¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¹¤±¤É¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì·³¤Ë¤¤¤ì¤ÐÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Çº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®ÅçÏÂºÈ¡¢¼ï»ÔÆÆÚö¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÂÐ³°»î¹ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢2·îÃæ¤ÏÂÇÎ¨.077¤È¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«º£¤Þ¤Ç½éµå¤«¤éÂÇ¤Æ¤ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÇ·â¤òÊø¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë½éµå¤«¤é¿¶¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡3·î7Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÌÔÂÇ¾Þ¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢3·î12Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤â2°ÂÂÇ¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦茺¸ýÍÚÂç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ã·Æ£Í§µ®ºÈ¤«¤é¤Ï¼«¿È¤¬²ÝÂê¤Ë¤¹¤ë¡È¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡É¤Ç¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î·Á¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤á¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Îý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·Ò¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¡¢°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡ ³«Ëë°ì·³
¡¡¡Ö³«Ëë°ì·³¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤âº£¤Ï½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¡£½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï³«Ëë°ì·³¤òÄÏ¤ó¤À¤¬¡¢³«ËëÅö»þ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÊá¼ê¤Ë¤Ïºòµ¨¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Îº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤¬¤ª¤ê¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤¬Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â´¶¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÇò¹õ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Î½øÈ×¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥È¤è¤ê¾¯¤·Ä¹¤¯¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡£°ìÈÖ¤ÏÂÇ·â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Êá¼ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤âº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤µ¤ó¤Ë¾¡¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£4·î18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï¡Ø9ÈÖ¡¦Êá¼ê¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¼é¤Ã¤Æ¤ÏÅÄÃæÀ²Ìé¡¢ÎëÌÚ¾¼ÂÁ¡¢Ãæ¿¹½Ó²ð¤Î3Åê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¤·ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â0¡Ý0¤Î5²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢²ÃÆ£µ®Ç·¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î121¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î22Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï0¡Ý0¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±ËÜÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÁáÀîÎ´µ×¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹145¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¤Ø¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢1¡Ý0¤Î8²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿¤¬3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿8µåÌÜ¤Î140¥¥í¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËËÜÎÝÂÇ¤È¡¢1»î¹ç¤Ë2ËÜÎÝÂÇ¡£¼é¤Ã¤Æ¤âÀèÈ¯¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ü¥¹¤òÍèÆü½é¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¹¥¥ê¡¼¥É¡£
¡¡4·î19Æü¤È4·î20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢4·î22Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡¢4·î20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤È4·î22Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢ÂåÂÇ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4·î23Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤éÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤Îµ¡²ñ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é1¥ö·îÈ¾¤¬²á¤®¤¿5·î18Æü¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½Ð¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Éâ¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡ ¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï2ÈÖ¤ËÄêÃå
¡¡¸òÎ®Àï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿ÂÇ½ç¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤É¤ÎÂÇ½ç¤À¤í¤¦¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¡¢¡Ø2ÈÖ¡¦Êá¼ê¡Ù¤¬»ûÃÏ¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ï¡È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÂÐ±þ¡É¡¢¡È¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¤µ¤Ð¤¡É¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éº¸Êý¸þ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡È¤Þ¤À¤Þ¤À¡É¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼ã´³ÂÇ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÇÀÊ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÇÀÊ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î·Á¤Ç¡¢1µå¡¢1µåÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ì·³¤ÈÆó·³¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ïºòµ¨ÉÔÄ´¤Î»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤âÊø¤ì¤ÆÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç1ÂÇÀÊ¡¢1ÂÇÀÊ¹©É×¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¤³¤¦¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤È°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£µ¨Á°È¾Àï¤ÏÂç¤¤ÊÇÈ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾Àï¤ÏÂÇÎ¨.274¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¤Ë¤â´ÆÆÄÁªÈ´¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÂè2Àï¡¢¡Ø7ÈÖ¡¦Êá¼ê¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢6¡Ý1¤Î3²óÆó»àÆóÎÝ¤Ç¡¢»³粼°Ë¿¥¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤ì¤¬»ûÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½é°ÂÂÇ¡¢½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡ ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤â¡¢7·î27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é8·î7Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¤«¤±¤Æ10»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤ÐÂÇ¤Æ¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÞÂÇ¤ÎÆâÍÆ¤À¤È¤«¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦£±ËÜ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê8·î5Æü¤Î¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤ËÀÞ³Ñ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤éÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇÀÊ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÍ¤á¤Î´Å¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óµÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢Çò¹õ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢7·î27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÁ´ÂÇÀÊ¡¢ÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢ÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤«¤é»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÇòÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤Æü¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿»þ¤Ëµ¤Ê¬Å¾´¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡8·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡ÖÆÃ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â½éµå¤«¤é¿¶¤ê¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢DH¤È¤¤¤¦Í¿¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ´¤¦¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡9·î16Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢2¡Ý7¤Î7²ó°ì»à»°ÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢´äÖ¿æÆ¤ËÂÐ¤·2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é8µåÌÜ¤Î142¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢9µåÌÜ¤Î142¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤ó¤ÀÂÇÀÊ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤Î¹©É×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËþÂ¤Î¤¤¤¯ÂÇÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¸«Á÷¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇÀÊ¤ò¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é´ÊÃ±¤Ë»°¿¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¡¢Ç´¤Ã¤Æ¡¢¼ºÅê¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡9·î22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢2¡Ý0¤Î8²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¥Õ¥¡¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤é99°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢100°ÂÂÇ¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê100°ÂÂÇÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¼¡¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅÄÃæÀµµÁ¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î³°³Ñ128¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¡£¤³¤ì¤¬»ûÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î100°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤ÏÂÇÎ¨.270¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖDH¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1ËÜ½Ð¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ËÜÌÜ¡¢3ËÜÌÜ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢1ËÜ½Ð¤Ê¤¤Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½²ù¤·¤¤ÂÇÀÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼¡¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·Ò¤¤¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤ÏÂÇÎ¨.196¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï116»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.256¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¤·¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï21À¤µª°Ê¹ß¤Î¹âÂ´2Ç¯ÌÜÁª¼ê¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë106°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¼ç¥È¥ì´ü´Ö¤«¤é²ÝÂê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡È¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÂÐ±þ¡É¡¢¡È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÂÐ±þ¡É¡¢¤³¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤«¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¤µ¤Ð¤¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µîÇ¯¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤áÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Â³¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍèÇ¯¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢¡ ½©µ¨Îý½¬¡¦½©µ¨¥¥ã¥ó¥×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10·î¤Î½©µ¨Îý½¬¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¾¯¤·Ã»¤¯»ý¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¾¯¤·Ã»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂ¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Á¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÄ¹¤¯»ý¤Ã¤ÆÂ¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î»þ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¼´¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¼´¤òºî¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃ»¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë»î¹ç¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎÃæ¤ÇÂ¤ò¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼´¤ò¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¡È¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ¤ò¾å¤²¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤«¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ïº£¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¤ò¾å¤²¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡É¡¢¡È¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡É¡¢¡ÈµÕ¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤òº£¤Î»þ´ü¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºî¶È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷Îý½¬¤Ç¤â¡¢Êá¼êËÉ¶ñ¤ò¤Ä¤±¡¢1»þ´Ö°Ê¾åÊá¼êÎý½¬¡£¡ÖÂ¤¬¤â¤²¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤¿¡£¼éÈ÷Îý½¬¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤è¤ê¤â¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤È¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¹½¤¨¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔ¾ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌÌ¤Ï½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼«Ê¬¤Î·Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÎý½¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹Åç¤µ¤ó¤ä´Ú¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡Éé¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12·î¤Ïµ»½ÑÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤¤¡¢1·î¤«¤é¤ÏDeNA¡¦¸ÍÃì¶³¹§¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ÎºÇÄìÊÕ¤À¤È»×¤Ã¤Æº£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡¢½ç°Ì¤ò¤³¤³¤«¤é¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾¡Íø¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÍèÇ¯¤ÏÀµÊá¼ê¤òÄÏ¤ß¡¢¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¸µÇ¯¤Ë¤·¤Æ¸«¤»¤ë¡£
