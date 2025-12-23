【ばけばけ 第63話あらすじ】トキ、銀二郎と4年ぶり再会 思い出の場所にランデブーへ
【モデルプレス＝2025/12/23】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第63話が、12月24日に放送される。
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
銀二郎（寛一郎）と4年ぶりに再会した、トキ（高石あかり）。家族が見守る中、トキと銀二郎は少しずつ時間を取り戻そうと会話を続ける。その頃、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）と再会したヘブン（トミー・バストウ）は花田旅館を案内する。
そこに、錦織（吉沢亮）も合流し、3人はお茶会をすることに。イライザと錦織がヘブンについて話の花を咲かしている頃、トキと銀二郎は思い出の場所にランデブーに向かう。
◆「ばけばけ」第63話／12月24日（水）放送
