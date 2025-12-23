【2026年ピザ福袋】最大12,040円お得!ピザ･サイドメニューがたっぷりセットに/1月1日〜各店舗数量限定で発売【テンフォー】
北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4(テンフォー)は、毎年大好評の『ピザ福袋』の予約受け付けを2025年12月26日から開始する。各店舗数量限定・先着順のため、なくなり次第終了。受け取りは2026年1月1日から可能。
また、正月の定番ピザ『元祖和風おもちピザ』を12月26日から販売開始する。〈2026年『ピザ福袋』は全2種〉
◆各店10セット限定「10,000円福袋」
最大12,040円お得になる「10,000円福袋」は、各店10セット限定で発売する。
【販売価格】
税込10,800円
【福袋の内容】
･お好きなMサイズピザ4枚
･フライドポテト2個
･チビチキ2セット
･次回から使えるMサイズピザ無料券4枚
◆各店20セット限定「5,000円福袋」
最大6,020円お得になる「5,000円福袋」は、各店20セット限定で発売する。
【販売価格】
税込5,400円
【福袋の内容】
･お好きなMサイズピザ2枚
･フライドポテト1個
･チビチキ1セット
･次回から使えるMサイズピザ無料券2枚
※いずれも持ち帰り限定。〈正月の定番ピザ『元祖和風おもちピザ』が再登場〉
また、12月26日から、テンフォーの正月の定番ピザ『元祖和風おもちピザ』を販売開始する。
◆『元祖和風おもちピザ』
Mサイズのみ:税込2,030円
※一部店舗では販売価格が異なる。
のびるおもちとテリヤキソース、ベーコンの旨味がしっかり感じられる和風ピザ。
元祖和風おもちピザ〈宅配ピザ テンフォーとは〉
宅配ピザ「テンフォー」は、1988年10月4日、北海道函館市に1号店を開店した。北海道産の食材をふんだんに使用しており、誕生の地である北海道を中心に、東北･北陸･新潟･九州など、全国77店舗を展開している。
【宅配ピザ テンフォー 店舗数】
･北海道36店舗
･青森県12店舗
･岩手県2店舗
･秋田県6店舗
･山形県4店舗
･宮城県1店舗
･新潟県7店舗
･富山県4店舗
･石川県1店舗
･熊本県2店舗
･鹿児島県2店舗