【2026年ピザ福袋】最大12,040円お得!ピザ･サイドメニューがたっぷりセットに/1月1日〜各店舗数量限定で発売【テンフォー】

北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4(テンフォー)は、毎年大好評の『ピザ福袋』の予約受け付けを2025年12月26日から開始する。各店舗数量限定・先着順のため、なくなり次第終了。受け取りは2026年1月1日から可能。

また、正月の定番ピザ『元祖和風おもちピザ』を12月26日から販売開始する。

〈2026年『ピザ福袋』は全2種〉

◆各店10セット限定「10,000円福袋」

最大12,040円お得になる「10,000円福袋」は、各店10セット限定で発売する。

【販売価格】

税込10,800円

【福袋の内容】

･お好きなMサイズピザ4枚

･フライドポテト2個

･チビチキ2セット

･次回から使えるMサイズピザ無料券4枚

◆各店20セット限定「5,000円福袋」

最大6,020円お得になる「5,000円福袋」は、各店20セット限定で発売する。

【販売価格】

税込5,400円

【福袋の内容】

･お好きなMサイズピザ2枚

･フライドポテト1個

･チビチキ1セット

･次回から使えるMサイズピザ無料券2枚

※いずれも持ち帰り限定。

〈正月の定番ピザ『元祖和風おもちピザ』が再登場〉

また、12月26日から、テンフォーの正月の定番ピザ『元祖和風おもちピザ』を販売開始する。

◆『元祖和風おもちピザ』

Mサイズのみ:税込2,030円

※一部店舗では販売価格が異なる。

のびるおもちとテリヤキソース、ベーコンの旨味がしっかり感じられる和風ピザ。

〈宅配ピザ テンフォーとは〉

宅配ピザ「テンフォー」は、1988年10月4日、北海道函館市に1号店を開店した。北海道産の食材をふんだんに使用しており、誕生の地である北海道を中心に、東北･北陸･新潟･九州など、全国77店舗を展開している。

【宅配ピザ テンフォー 店舗数】

･北海道36店舗

･青森県12店舗

･岩手県2店舗

･秋田県6店舗

･山形県4店舗

･宮城県1店舗

･新潟県7店舗

･富山県4店舗

･石川県1店舗

･熊本県2店舗

･鹿児島県2店舗

■宅配ピザ テンフォー 公式サイト