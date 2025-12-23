チーズ好きさんに捧ぐ！とろ〜りチーズがたっぷり味わえる絶品レシピ9選
とろ〜り伸びるチーズがたまらない！
ピザまん
出典：https://www.instagram.com
寒い季節にコンビニに行くと、レジ横にあるホカホカの「中華まん」についつい惹かれてしまいますよね。でも、買うのはちょっと待ってください！ こちらの「ピザまん」はなんと、材料を混ぜたら電子レンジ（600W）で3分加熱するだけで作れてしまうんです♪
考案者のかわぴーさん（@kawapi_recipe）の旦那さんが絶賛し、SNSでバズったというのも納得のおいしさですよ。
ピザまん｜Instagram（@kawapi_recipe）ハムチーズブリトー
ブリトーと聞いて、コンビニのロングセラー商品を思い出す人も多いのではないでしょうか。もっちりとしたトルティーヤに具材が包まれたブリトーは、片手でパクッと食べられて、朝食やおやつにぴったり。
そんなブリトーをおうちで手作りしてみませんか？
春巻きの皮、ハム、ピザ用チーズさえあれば、定番人気の「ハム＆チーズ」が再現できちゃうんです！
ラップして冷凍保存も可能なので、食べたいときに凍ったまま電子レンジ（600W）で2分加熱すればOK。チーズの量を自由に調整できるのは手作りならではですね♪
ハムチーズブリトー｜Instagram（@emma_gohan_recipe）チーズに溺れる葱油餅風
出典：https://www.instagram.com
葱油餅（ツォンヨゥピン）とは台湾やシンガポールなどで親しまれている屋台料理。小麦粉で作った生地に油を塗り、ねぎを巻き込んで焼いて作ります。
薄く伸ばした生地がまるでパイの層のようになり、外はさくっと香ばしく、中はもっちりとした食感に仕上がるんですよ。
そんな葱油餅にチーズたっぷり入れて作ったのがこちら！ 生地に使う油は最低限でもごま油とチーズから出る油で表面はパリパリに♪ 中から出てくるとろ〜りとしたチーズとの食感の違いを楽しんでみてくださいね。
チーズに溺れる葱油餅風｜Instagram（@boku_5656）ニラチーズのドーナツ餃子
ごはんのおかずやおつまみに、チーズの香りとコクが楽しめるアレンジ餃子はいかが？
こちらの「ニラチーズのドーナツ餃子」は、包む手間いらずでとっても簡単。フライパンに油をひき、餃子の皮をドーナツ状に並べたら、チーズ、肉だねの順に重ね、餃子の皮をのせて焼くだけです。
パリパリ＆カリッと焼けた皮にジューシーな肉だね、とろ〜りチーズがたまりません！ ポン酢やラー油など、お好みのトッピングでどうぞ。
ニラチーズのドーナツ餃子｜Instagram（@rina_kitchen）とろ〜りチーズの揚げないハムカツ
素朴なおいしさで人気の「ハムカツ」にとろ〜りチーズをプラスすれば、食べ応えも満足感もグーンとアップ！
こちらのレシピに使う油の量はたったの大さじ3なのに、衣がサックサクに仕上がるんですよ。その秘密は、マヨネーズを加えたもったりバッター液にあり。
とろ〜り＆サックサクの夢の競演をお楽しみください♪
とろ〜りチーズの揚げないハムカツ｜Instagram（@hisa.meshi）チーズインハンバーグ
肉汁とともにチーズがとろ〜っとあふれだす「チーズインハンバーグ」は、ごちそう感いっぱい！
おうちで作るのは難しそうに感じますが、とろけるタイプのスライスチーズを使うと包みやすくて調理もしやすいですよ。
さらに@chiori.m.mさんのレシピでは「失敗しないコツ」も紹介されているので、ぜひ挑戦してみてください。できたてを食卓に並べれば、家族から「わー！」と歓声があがること間違いなしです！
チーズインハンバーグ｜Instagram（@chiori.m.m）極うまミートグラタン
チーズをたっぷり使った料理といえば、はずせないのがグラタンですよね。
こちらのミートグラタンは、茹でたマカロニを耐熱皿に入れたらミートソース、ピザ用チーズをかけて、トースターやオーブンで加熱すれば出来上がりです。
ミートソースは、レンチン調理で簡単に作れるのに本格的な味わい。グラタン以外にもパスタやピザ、ドリアなど、さまざまなアレンジが楽しめますよ。
極うまミートグラタン｜Instagram（@nanameshi_recipe）カマンベールチーズのアヒージョ
出典：https://www.instagram.com
とろりとした濃厚な味わいが魅力のカマンベールチーズは、熱を加えるととろとろになって、旨みや風味がさらに際立ちます。
そんなカマンベールチーズを丸ごと使ったアヒージョは、おいしさも見栄えも抜群の一品！ こちらの「カマンベールチーズのアヒージョ」は、マッシュルーム、プチトマトとともにオリーブオイルで煮るだけです。
お好みで、ベーコンやきのこ、ブロッコリーなどを加えても。熱々にとろけたカマンベールチーズをたっぷり絡めて召し上がれ！
カマンベールチーズのアヒージョ｜Instagram（@tako_uni_ika）いももち
日本でプロセスチーズというと、まあるいパッケージに三角形のチーズが入った雪印メグミルクの「６Pチーズ」が有名ですよね。そのまま食べることが多いかと思いますが、料理にアレンジするのもおすすめなんです。
こちらは、人気料理コラムニスト・山本ゆりさん（@yamamoto0507）が考案したレシピで、じゃがいもと片栗粉で作る「いももち」の中に、雪印メグミルクの「６Pチーズ」を1ポーション丸ごと入れて作っています。
あの三角形をいかした形がかわいらしいですよね。じゃがいもとチーズのとろ〜り感が楽しめて、お子さまのおやつにもおすすめです。
提供元：雪印メグミルク６Pチーズ
「６Ｐチーズ」いももち｜雪印メグミルクのお料理レシピ
寒い季節はチーズ料理を楽しもう！
今回ご紹介した以外に、チーズフォンデュやチーズ鍋、チーズタッカルビなどをみんなでワイワイ楽しむのもいいですよね♪
また、チーズはカルシウム、たんぱく質、良質な脂質、ビタミン（A、B群など）、リンなどのミネラルが豊富。ビタミンAは、目やのどの粘膜を丈夫にする働きがあるとされているので、風邪予防にも◎。
おいしく食べて、寒い季節も元気に過ごしましょう！