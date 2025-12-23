チーズ好きさんに捧ぐ！とろ〜りチーズがたっぷり味わえる絶品レシピ9選

寒い季節は、とろ〜りとろける濃厚なチーズを使った料理が恋しくなりませんか？そこで今回は、とろ〜りチーズが決め手の絶品レシピをご紹介。レンチン3分で完成する「ピザまん」や定番の「グラタン」のほか、「餃子」や「ハンバーグ」の中からもチーズがとろ〜りあふれちゃう！チーズ好きさんも大満足できること間違いなしですよ♪

とろ〜り伸びるチーズがたまらない！

ピザまん

寒い季節にコンビニに行くと、レジ横にあるホカホカの「中華まん」についつい惹かれてしまいますよね。でも、買うのはちょっと待ってください！ こちらの「ピザまん」はなんと、材料を混ぜたら電子レンジ（600W）で3分加熱するだけで作れてしまうんです♪





生地の材料は米粉、油、水、ケチャップ、ベーキングパウダーで、具材には市販のミートボールとケチャップ、ピザ用チーズを使用しています。仕上がりはふわもち食感で、中からはチーズがとろ〜り！考案者のかわぴーさん（@kawapi_recipe）の旦那さんが絶賛し、SNSでバズったというのも納得のおいしさですよ。ピザまん｜Instagram（@kawapi_recipe）ハムチーズブリトー

ブリトーと聞いて、コンビニのロングセラー商品を思い出す人も多いのではないでしょうか。もっちりとしたトルティーヤに具材が包まれたブリトーは、片手でパクッと食べられて、朝食やおやつにぴったり。



そんなブリトーをおうちで手作りしてみませんか？

春巻きの皮、ハム、ピザ用チーズさえあれば、定番人気の「ハム＆チーズ」が再現できちゃうんです！



ラップして冷凍保存も可能なので、食べたいときに凍ったまま電子レンジ（600W）で2分加熱すればOK。チーズの量を自由に調整できるのは手作りならではですね♪

ハムチーズブリトー｜Instagram（@emma_gohan_recipe）チーズに溺れる葱油餅風出典：https://www.instagram.com

葱油餅（ツォンヨゥピン）とは台湾やシンガポールなどで親しまれている屋台料理。小麦粉で作った生地に油を塗り、ねぎを巻き込んで焼いて作ります。



薄く伸ばした生地がまるでパイの層のようになり、外はさくっと香ばしく、中はもっちりとした食感に仕上がるんですよ。



そんな葱油餅にチーズたっぷり入れて作ったのがこちら！ 生地に使う油は最低限でもごま油とチーズから出る油で表面はパリパリに♪ 中から出てくるとろ〜りとしたチーズとの食感の違いを楽しんでみてくださいね。

チーズに溺れる葱油餅風｜Instagram（@boku_5656）ニラチーズのドーナツ餃子

ごはんのおかずやおつまみに、チーズの香りとコクが楽しめるアレンジ餃子はいかが？



こちらの「ニラチーズのドーナツ餃子」は、包む手間いらずでとっても簡単。フライパンに油をひき、餃子の皮をドーナツ状に並べたら、チーズ、肉だねの順に重ね、餃子の皮をのせて焼くだけです。



パリパリ＆カリッと焼けた皮にジューシーな肉だね、とろ〜りチーズがたまりません！ ポン酢やラー油など、お好みのトッピングでどうぞ。

ニラチーズのドーナツ餃子｜Instagram（@rina_kitchen）とろ〜りチーズの揚げないハムカツ

素朴なおいしさで人気の「ハムカツ」にとろ〜りチーズをプラスすれば、食べ応えも満足感もグーンとアップ！



こちらのレシピに使う油の量はたったの大さじ3なのに、衣がサックサクに仕上がるんですよ。その秘密は、マヨネーズを加えたもったりバッター液にあり。



とろ〜り＆サックサクの夢の競演をお楽しみください♪

とろ〜りチーズの揚げないハムカツ｜Instagram（@hisa.meshi）チーズインハンバーグ

肉汁とともにチーズがとろ〜っとあふれだす「チーズインハンバーグ」は、ごちそう感いっぱい！



おうちで作るのは難しそうに感じますが、とろけるタイプのスライスチーズを使うと包みやすくて調理もしやすいですよ。



さらに@chiori.m.mさんのレシピでは「失敗しないコツ」も紹介されているので、ぜひ挑戦してみてください。できたてを食卓に並べれば、家族から「わー！」と歓声があがること間違いなしです！

チーズインハンバーグ｜Instagram（@chiori.m.m）極うまミートグラタン

チーズをたっぷり使った料理といえば、はずせないのがグラタンですよね。



こちらのミートグラタンは、茹でたマカロニを耐熱皿に入れたらミートソース、ピザ用チーズをかけて、トースターやオーブンで加熱すれば出来上がりです。



ミートソースは、レンチン調理で簡単に作れるのに本格的な味わい。グラタン以外にもパスタやピザ、ドリアなど、さまざまなアレンジが楽しめますよ。

極うまミートグラタン｜Instagram（@nanameshi_recipe）カマンベールチーズのアヒージョ出典：https://www.instagram.com

とろりとした濃厚な味わいが魅力のカマンベールチーズは、熱を加えるととろとろになって、旨みや風味がさらに際立ちます。



そんなカマンベールチーズを丸ごと使ったアヒージョは、おいしさも見栄えも抜群の一品！ こちらの「カマンベールチーズのアヒージョ」は、マッシュルーム、プチトマトとともにオリーブオイルで煮るだけです。



お好みで、ベーコンやきのこ、ブロッコリーなどを加えても。熱々にとろけたカマンベールチーズをたっぷり絡めて召し上がれ！

カマンベールチーズのアヒージョ｜Instagram（@tako_uni_ika）いももち

日本でプロセスチーズというと、まあるいパッケージに三角形のチーズが入った雪印メグミルクの「６Pチーズ」が有名ですよね。そのまま食べることが多いかと思いますが、料理にアレンジするのもおすすめなんです。



こちらは、人気料理コラムニスト・山本ゆりさん（@yamamoto0507）が考案したレシピで、じゃがいもと片栗粉で作る「いももち」の中に、雪印メグミルクの「６Pチーズ」を1ポーション丸ごと入れて作っています。



あの三角形をいかした形がかわいらしいですよね。じゃがいもとチーズのとろ〜り感が楽しめて、お子さまのおやつにもおすすめです。

提供元：雪印メグミルク６Pチーズ

「６Ｐチーズ」いももち｜雪印メグミルクのお料理レシピ

寒い季節はチーズ料理を楽しもう！

今回ご紹介した以外に、チーズフォンデュやチーズ鍋、チーズタッカルビなどをみんなでワイワイ楽しむのもいいですよね♪



また、チーズはカルシウム、たんぱく質、良質な脂質、ビタミン（A、B群など）、リンなどのミネラルが豊富。ビタミンAは、目やのどの粘膜を丈夫にする働きがあるとされているので、風邪予防にも◎。



おいしく食べて、寒い季節も元気に過ごしましょう！