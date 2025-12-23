「play down」の意味は？物事を「down」するときに使う表現！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

「down」の意味を考えるとわかるかもしれません！

果たして、正解は？

正解は「軽視する」「みくびる」でした！

「play down」は、実際の大きさよりも小さく考えて、重要でないように振る舞うことを意味します。

自分のことを謙遜して「たいしたことない」と言いたいときにも使えます。

また、1語で「downplay」と言い換えることもできますよ。

「The company played down their role in the scandal.」

（会社は、スキャンダルにおける彼らの役割を軽視しました）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。