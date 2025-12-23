プロレス団体「ＧＬＥＡＴ」は２２日、公式ＷＥＢなどでＣＩＭＡ、愛鷹亮の退団、田村潔司エグゼクティブディレクター、吉野正人コミッショナーの退任を発表した。

公式ＷＥＢ、報道陣への発表はすべて「２０２５年１２月２２日 リデットエンターテインメント株式会社 代表取締役社長 鈴木裕之」と鈴木氏の名前で行われた。

◆ＣＩＭＡの退団発表の全文は以下の通り。

「この度、ＧＬＥＡＴ所属のＣＩＭＡ選手が契約満了により２０２５年１２月３１日をもちまして退団しますことをお知らせいたします。

これまでご声援を賜りましたファン皆様に、心より感謝申し上げます。

ＣＩＭＡ選手の今後につきましては、フリー選手としての活動を予定しております。

ＧＬＥＡＴで共に闘ってくれたことに感謝申し上げますとともに、今後のご活躍を祈念申し上げます。

なお、ＣＩＭＡ選手本人の意向により、２０２５年１１月より手術・リハビリのため参戦が出来なかった１１月、１２月の６大会につきまして、２０２６年に繰越参戦をいただく予定となっております。

引き続き、ＣＩＭＡ選手及びＧＬＥＡＴへ皆様の応援を何卒よろしくお願い申し上げます」

◆愛鷹亮の退団発表の全文は以下の通り。

「この度、ＧＬＥＡＴ所属の愛鷹亮選手が契約満了により２０２５年１２月３１日をもちまして退団しますことをお知らせいたします。

これまでご声援を賜りましたファン皆様に、心より感謝申し上げます。

愛鷹亮選手の今後につきましては、俳優活動を主体としプロレスはフリー選手としての活動を予定しております。ＧＬＥＡＴへの参戦もいただく予定となっております。

ＧＬＥＡＴで共に闘ってくれたことに感謝申し上げますとともに、今後のご活躍を祈念申し上げます。

引き続き、愛鷹亮選手及びＧＬＥＡＴへ皆様の応援を何卒よろしくお願い申し上げます」

◆田村潔司エグゼクティブディレクターの退任発表の全文は以下の通り。

「いつもＧＬＥＡＴを応援していただきまして、心より感謝御礼申し上げます。

ＧＬＥＡＴエグゼクティブディレクターを務めていただいております田村潔司が契約満了により２０２５年１２月３１日をもちまして退任しますことをお知らせいたします。

ＧＬＥＡＴで共に歩んでいただけましたことに感謝申し上げますとともに、今後のご成功とご発展を心よりお祈り申し上げます。

なお、後任につきましては、現状予定はございません。

ファンの皆様や関係者の皆様にご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

引き続き、ＧＬＥＡＴを何卒よろしくお願い申し上げます」

◆吉野正人コミッショナーの退任発表の全文は以下の通り。

「いつもＧＬＥＡＴを応援していただきまして、心より感謝御礼申し上げます。

ＧＬＥＡＴチャンピオンベルト管理委員会 Ｇ ＰＲＯＷＲＥＳＴＬＩＮＧ部門 コミッショナーを務めていただいております吉野正人が契約満了により２０２５年１２月３１日をもちまして退任しますことをお知らせいたします。

ＧＬＥＡＴで共に歩んでいただけましたことに感謝申し上げますとともに、今後のご成功とご発展を心よりお祈り申し上げます。

なお、後任につきましては、現状予定はございません。

ファンの皆様や関係者の皆様にご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

引き続き、ＧＬＥＡＴを何卒よろしくお願い申し上げます」

ＧＬＥＡＴは、２０２０年１０月１５日に東京・後楽園ホールでプレ旗揚げ戦を開催。２１年７月１日に東京ドームシティーホールで旗揚げ戦を行った。