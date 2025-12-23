ベビースター×梅の爽やかさ♡初春気分を楽しむ期間限定スナック

おやつカンパニーから、梅の爽やかさを主役にしたベビースターの新作が登場。季節の移ろいを感じさせる味わいは、ほっと一息つきたい時間や気分転換のお供にぴったりです。幅広麺で食べごたえのあるタイプと、ひとくちサイズで楽しめるタイプの2種類がラインナップ。気分やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントで、日常のおやつ時間をちょっと特別に彩ってくれます♡

幅広麺で楽しむ梅の爽やかさ

「ベビースタードデカイラーメン(梅味)」は、つまみやすく食べやすい幅広麺が特長。

紀州産梅の梅肉ペーストと赤シソフレークを生地に練り込み、さらに梅風味パウダーで仕上げることで、上品な酸味としその香りをバランスよく表現しています。

噛むほどに広がる爽やかな風味は、初春の軽やかな気分にぴったり。

内容量:62g

価格:オープン価格(店頭想定価格:152円前後税込)

発売日:2025年12月22日(月)

販売先:全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

濃厚派におすすめのラーメン丸

ひとくちサイズで楽しめる「ベビースターラーメン丸(濃厚梅味)」は、カリッザクッホロ…と変化する3段階の食感が魅力。

梅肉ペーストを使用し、一粒で梅の爽やかな酸味と豊かな香りが口いっぱいに広がります。軽やかながらも満足感があり、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムにもおすすめです。

内容量:59g

価格:オープン価格(店頭想定価格:168円前後税込)

発売日:2026年1月19日(月)

販売先:全国のコンビニエンスストア

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

気分で選ぶ梅ベビースター

爽やかな酸味を楽しみたい日も、しっかり濃厚な味わいに癒されたい日も、気分に寄り添ってくれる梅フレーバーのベビースター。

異なる食感と風味を食べ比べることで、おやつ時間がもっと楽しく広がります。

期間限定の今だからこそ味わえる特別感も魅力。お気に入りの一袋を見つけて、毎日の小さなご褒美に取り入れてみてはいかがでしょうか♪