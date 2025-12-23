¡Ú24Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè63²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤â¹çÎ®¤·¡¢3¿Í¤Ï¤ªÃã²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¤¥é¥¤¥¶¤È¶Ó¿¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Î²Ö¤òºé¤«¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¡¢¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£