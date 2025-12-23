高杉真宙と波瑠が結婚発表、連ドラ「わたしのお嫁くん」で共演

俳優の高杉真宙（29歳）と、女優の波瑠（34歳）が12月23日、結婚を発表した。



2人は連名で「私ごとで大変恐縮ではありますが この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。



そして「仕事を通じて互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」とつづっている。



高杉と波瑠は2023年に放送された連続ドラマ「わたしのお嫁くん」（フジテレビ系）で共演。どちらも“ゲーム好き”として知られている。