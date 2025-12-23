日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3447（-8.0　-0.23%）
ホンダ　1583（+1　+0.06%）
三菱ＵＦＪ　2492（-3　-0.12%）
みずほＦＧ　5779（+74　+1.30%）
三井住友ＦＧ　5078（+14　+0.28%）
東京海上　5826（+6　+0.10%）
ＮＴＴ　155（+0.3　+0.19%）
ＫＤＤＩ　2690（-4　-0.15%）
ソフトバンク　212（-1.3　-0.61%）
伊藤忠　9407（+14　+0.15%）
三菱商　3601（-4　-0.11%）
三井物　4554（-5　-0.11%）
武田　4743（+59　+1.26%）
第一三共　3290（+5　+0.15%）
信越化　4853（+6　+0.12%）
日立　5033（+29　+0.58%）
ソニーＧ　3962（+2　+0.05%）
三菱電　4685（+9　+0.19%）
ダイキン　20164（-56　-0.28%）
三菱重　3889（+3　+0.08%）
村田製　3191（-13　-0.41%）
東エレク　32997（-173　-0.52%）
ＨＯＹＡ　23997（+27　+0.11%）
ＪＴ　5745（-4　-0.07%）
セブン＆アイ　2211（-6　-0.27%）
ファストリ　57178（-232　-0.40%）
リクルート　8912（-37　-0.41%）
任天堂　10490（+245　+2.39%）
ソフトバンクＧ　17651（-164　-0.92%）
キーエンス（普通株）　55922（-908　-1.60%）