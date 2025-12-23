日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3447（-8.0 -0.23%）
ホンダ 1583（+1 +0.06%）
三菱ＵＦＪ 2492（-3 -0.12%）
みずほＦＧ 5779（+74 +1.30%）
三井住友ＦＧ 5078（+14 +0.28%）
東京海上 5826（+6 +0.10%）
ＮＴＴ 155（+0.3 +0.19%）
ＫＤＤＩ 2690（-4 -0.15%）
ソフトバンク 212（-1.3 -0.61%）
伊藤忠 9407（+14 +0.15%）
三菱商 3601（-4 -0.11%）
三井物 4554（-5 -0.11%）
武田 4743（+59 +1.26%）
第一三共 3290（+5 +0.15%）
信越化 4853（+6 +0.12%）
日立 5033（+29 +0.58%）
ソニーＧ 3962（+2 +0.05%）
三菱電 4685（+9 +0.19%）
ダイキン 20164（-56 -0.28%）
三菱重 3889（+3 +0.08%）
村田製 3191（-13 -0.41%）
東エレク 32997（-173 -0.52%）
ＨＯＹＡ 23997（+27 +0.11%）
ＪＴ 5745（-4 -0.07%）
セブン＆アイ 2211（-6 -0.27%）
ファストリ 57178（-232 -0.40%）
リクルート 8912（-37 -0.41%）
任天堂 10490（+245 +2.39%）
ソフトバンクＧ 17651（-164 -0.92%）
キーエンス（普通株） 55922（-908 -1.60%）
