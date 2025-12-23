パーティーにも使える！「ブロッコリー」の作りおき副菜4選
いろいろ使えて便利！作りおき副菜
旬のブロッコリーを使った副菜のバリエーションをご紹介します。あと一品欲しいときはもちろん、パーティーにもピッタリなおしゃれレシピがいっぱいですよ。
子ども喜ぶ！ツナピザソース
ワインに合う！にんにく炒め
ごまマヨ和えで香ばしく！
卵de練乳マヨサラダ
食卓やお弁当の彩りに◎！ブロッコリーのバリエ
お弁当の彩りとして便利なブロッコリーは、今が旬。今回は、そんなブロッコリーを使った副菜をご紹介しました。
ツナピザソース、にんにく炒め、ごまマヨ和えはもちろん、卵と練乳でデリ風マヨサラダにしたり……。どれも映えるので、クリスマスパーティーや家のみのお供にもオススメですよ。
時間のあるときにいくつか作ってストックしておくと、何もないときにも大助かり。ブロッコリーの緑があると、食卓やお弁当の彩りがグンとよくなるところも嬉しいポイント。ステキな作りおきで、おいしく楽しい毎日をお過ごしくださいね。(TEXT:森智子)
「作りおき」保存のルールをおさらい
保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。
冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける
清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に
取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG
2〜3日を目安に食べきる
お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます
作った日付を記しておく