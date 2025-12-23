上皇さまきょう92歳に　歴代天皇の中で最長寿　心臓治療で2度入院も安定した状態　美智子さまと毎日散策するなど運動継続

上皇さまは23日、92歳の誕生日を迎えられた。

記録で確認出来る歴代天皇の中で最長寿となる。

上皇さまは2025年5月に検査入院し「無症候性心筋虚血」と診断され、7月にも心臓の治療で新たな薬を追加するため入院された。

宮内庁によると、症状は比較的安定していて、心臓に負荷がかからない形で毎日、上皇后・美智子さまと散策するなど、筋力の低下を防ぐための運動を続けられているという。

戦後80年の節目にあたる2025年は天皇皇后両陛下の硫黄島などへの「慰霊の旅」を見守り、夏には戦後、中国から引き揚げた人々が開拓した長野県の軽井沢に足を運ぶなど戦争の記憶と向き合われた。

9月には、孫の悠仁さまの成年式を祝う夕食会に出席し、10月には、神奈川県の葉山御用邸に3年半ぶりに滞在し、地元の人たちなどと交流された。

上皇さま：

今日は静かで良い海ですよね。

記録で確認出来る歴代天皇の中で92歳を迎えるのは上皇さまが初めてとなる。

ライフワークのハゼの研究も週に3回のペースで続けられている。

上皇さまは23日、お住まいで両陛下や愛子さまなどから挨拶を受けられる。