ココイチ「2026年福袋」は12月26日販売スタート。お食事補助券にグッズが入ったお得なセットは必見。

カレーハウスCoCo壱番屋では、2025年12月26日から「ココイチ福袋2026」を数量限定で販売します。

「金のお食事補助券」が入ってるかも

「カレーハウスCoCo壱番屋」と「あんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココ」で、オリジナルサコッシュやお食事補助券などが入った福袋を販売します。

価格は2500円。各店なくなり次第終了です。

福袋の事前の予約は行わないほか、モバイルオーダーや宅配、配達代行では注文できません。

また、販売は1人10個までで、楽天ポイントの付与対象外です。購入時に楽天ポイントは使用できません。

以下の店舗では販売がありません。

〈カレーハウスCoCo壱番屋〉

愛知医科大学店、ナゴヤドーム店、東京競馬場店、中京競馬場店、京都競馬場店、小倉競馬場店、京橋エドグラン店、名古屋JRゲートタワー店、中山競馬場店

〈パスタ・デ・ココ〉

中京競馬場店

「ココイチ福袋2026」の中身は...？

・オリジナルサコッシュ

多機能ながらスタイリッシュなデザイン。取り外せる肩ひもと持ち手、出し入れしやすい仕切られた前ポケットを備えています。サイズは約横250×高さ195mmです。

・オリジナルコイン＆カードケース

ファスナー付きで硬貨やカード、小物などを入れられます。サイズは約横130×高さ100mm。

・レトルトポークカレー 1個

ココイチの味を自宅で手軽に楽しめます。

・お食事補助券 2500円分（500円券×5枚）

カレーハウスCoCo壱番屋と、あんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココで使えます（一部店舗を除く）。

さらに、26年は運試しとして、「金のお食事補助券」が20個に1個入っています。

「金のお食事補助券」は、500円×4枚、1000円×1枚の合計3000円分です。

有効期間は26年1月1日から5月31日までとなっています。

店内飲食、店頭商品販売の購入の場合は1回の会計につき1人1枚、テイクアウト・宅配の場合は、カレーメニューまたはスパゲッティメニュー1食につき1枚が利用できます。釣り銭は出ません。

モバイルオーダーの事前決済、配達代行サービスでは利用不可です。利用店舗印が押印されているものは利用できません。購入店舗が閉店および休業し、近隣に店舗がない場合でも返金はされないほか、お食事補助券と現金の交換はできません。

お食事補助券は以下の店舗では使用できません。

〈カレーハウスCoCo壱番屋〉

愛知医科大学店、ナゴヤドーム店、東京競馬場店、中京競馬場店、京都競馬場店、小倉競馬場店、京橋エドグラン店、名古屋JRゲートタワー店、中山競馬場店

〈パスタ・デ・ココ〉中京競馬場店

詳細は特設サイトから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部