¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ÙÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Â»Ü
·îÍË¿¼Ìë¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥ó¥¿¡×ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ÙÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëLIVE ¡Á»õPPY CHRISTMAS¡Á¡×¤¬¡¢12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËEX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤ÇÃë¡¦Ìë2¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¡¢²Î¤¢¤ê¾Ð¤¤¤¢¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¢¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸´ë²è¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È»õPPY¡É¤Ê»þ´Ö¤¬ËþºÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±éÃæ¤Î½÷»Ò²ñVTR¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¡£²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È°ìÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÇÛ¿®¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢¡Ãë¸ø±é
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¡£
ÈÖÁÈ´ë²è¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤â¤Î¤Þ¤Í²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤·¤¿¡È2Æ¬¿È¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜ²È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡Ø¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡Ù¤ÇW¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¥³¥é¥Ü¤¬ßÚÎö¡£
¡ÖËÍ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤à¤Û¤É¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¡õ´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
Â³¤¯VTR¤Ç¤Ï¡¢²û¤«¤·¤Î¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù½é²ó¥í¥±±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤È¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹ÉÍ¹Æà¤È¤Î¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥³¥Ñ¡É¤·¤Ê¤¬¤é¤Î½÷»Ò²ñ¥È¡¼¥¯¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡×¡ÖÂ¾¤Î»Ò¤ò¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¥¤¥ä¡©¡×¡Ö°¦¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©¡×¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ï¤¤¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¥È¡¼¥¯Á´³«¤Î¶»¥¥å¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³¡¹Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤é¥²¥¹¥È¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¥µ¥ó¥¿¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£
°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤ª²Û»Ò¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥°¥¬¥ó¤Ç ¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê¡Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°ì¿§¤Ë¡£
°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ö¥¯¥¤¥º¡ª¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Ö¥ì¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡ß¥¯¥¤¥º¡É¤È¤¤¤¦ÂÎÎÏ¡ß¤Ò¤é¤á¤¤ÎÂÐ·è¸å¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¢¤Î¡×¤ÇÂ¨¶½¥²¡¼¥à¡ÈÂ¨¥ì¥¹¡ª¥Ý¡¼¥º¥²¡¼¥à¡É¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö²¼ÉÊ¤Ê¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖÄê¿©²°¤Î¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤Ê¥Ý¡¼¥º¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡õ¥²¥¹¥È¤¬Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤àÆæ¥Ý¡¼¥º¤¬¼¡¡¹ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¯¤Þ¤Þ¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤óvs¤¯¤Þ¤Þ¡ÉÂÐ·è¡£·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸´ë²è¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¥¤¥ó¥È¥í¥É¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤¯¤Þ¤Þ¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅú¤¨¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤Þ¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤Ç¡ØYeah¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥ê¥Ç¥£¡Ù¤ò²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼Á´³«¤Ë¡£
¥é¥¹¥È¤Ï½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç¡Ø¤¢¤ï¤Æ¤ó¤Ü¤¦¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡Ù¤òÂç¹ç¾§¤·¤¿¡£
¢¡Ìë¸ø±é
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¢¤²¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¿Ìî¥ì¥ß¤È¤Î°Û¿§¥³¥é¥Ü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬µÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£Ê¿Ìî¥ì¥ß¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÅöÆü¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Î¤¿¤±¤ë¡ÊÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥ì¥ß¹Í°Æ¡È¤ª³Ú¤·¤ß¥Ñ¥ó¥Ä¥ê¡¼¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥±¡¼¥ºî¤ê¤òÈäÏª¡£
¡Ö¤³¤ì¤Û¤ó¤È¤ËÀµ²ò¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡Ä¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥ê¡¼¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤«¡©
Ìë¸ø±é¤ÎVTR¤Ï¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHELL BLAU¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ï¤¤¤¿ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¤È¤Î¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥³¥Ñ¡É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥È¡¼¥¯¡£
ÁáÀ¥¤«¤é¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤¿ÁêÃÌ¤ÎÏÃ¤äÊª·ï¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤â¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
Â³¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹â´ß¹¨¹Ô¡Ê¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¥µ¥ó¥¿¤ÈµðÂç¥È¥Ê¥«¥¤»Ñ¤Î¤¿¤±¤ë¤¬µÒÀÊ¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÇÛÉÛ¸å¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃåÂØ¤¨¡¢»Ïµå¼°¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¹â´ß¤È¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Îý½¬¤òºÆ¸½¡£
¹â´ß¤«¤é¡Ö¶Ú¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ö»Ïµå¼°ºÆ¸½¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡ª
ÃæÈ×¤Î¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¢¤Î¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¸ò¤¨¡¢¡È¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ý¡¼¥«¡¼¡É¥²¡¼¥à¤òÅ¸³«¡£¡ÖÇä¤ì¤¿¤Ê¤¡¡Á¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È2ÅÙ¤È»Å»ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¸å¡¢¡Ö¤¯¤Þ¤Þ¥³¥é¥Ü¡×¤Ç¤ÏÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤¯¤Þ¤Þ¤È¤ªÃë¸ø±é¤ËÂ³¤ºÆÀï¡£¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¥¤¥ó¥È¥í¥É¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤Þ¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÇòÇ®¤Î¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤¯¤Þ¤Þ¤Ç¡ØÅí¿§ÊÒÁÛ¤¤¡Ù¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç¡Ø¥¸¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë¡Ù¤ò¹ç¾§¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢°ìÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ÎÃæ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£