【松のや】値段そのままで海老フライ増量も！超お得な「海老海老フェア」が24日から開始。

全国のとんかつ専門店「松のや」では、2025年12月24日15時から26年1月7日15時まで、期間限定で「海老海老フェア」を開催します（一部店舗を除く）。

お得にグレードアップや増量ができる

期間中、プリッとした食感の海老フライが有頭大海老フライにグレードアップされるほか、海老フライの増量で特別仕様になるなど、海老フライ好きにはたまらないフェアが始まります。

「ロースかつ＆海老フライ定食」が価格はそのまま、豪華な「有頭大海老フライ」にグレードアップされます。有頭大海老フライ2尾なら通常価格より400円もお得に。

価格は、「ロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食」が970円。

「ロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食」は1250円です。

また、「ロースかつ＆海老フライ定食（海老1尾）」は価格そのままで海老フライを1尾プラス。合計2尾に増量し、通常価格と比べて280円お得に楽しめます。

価格は970円。

期間中、「ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食」は販売を中止します。店内・テイクアウトともに価格は同一ですが、テイクアウトの場合みそ汁は別途料金が必要です。株主優待券は使用できません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部