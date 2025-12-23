È¿Ä®Î´»Ë¡ßÂç¿¹ÆîÊþ¡ßÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥ー¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¸ø³«¡¡ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤é¤â½Ð±é¤Ø
¡¡2026Ç¯1·î14Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥ー¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢¾¾Â¼Íº´ð¡¢Ãæ±ÛÅµ»Ò¡¢¹â¶¶Øª»Ò¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥êー¥¬¥ë¥Ï¥¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¸ÅÂôÎÉÂÀ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡È1988ÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡É¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎµÈ°æÍºÂÀ¡ÊÄÌ¾Î¥æ¥ó¡¿È¿Ä®Î´»Ë¡Ë¡¢Æ£´¬È¥¡ÊÄÌ¾Î¥Á¥§¥ó¡¿Âç¿¹ÆîÊþ¡Ë¡¢µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÌ¾Î¥¥ó¥Ýー¡¿ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Î3¿Í¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Ç²è¸¦µæÉô¤ÇÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸¡£¤·¤«¤·¡¢51ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÂ»Ò¤Ë¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ËºÆ²ñ¤·¤¿3¿Í¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±Ç²è¸¦µæÉô¸ÜÌä¶µ»Õ¤ÎÆæ¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÀÄ½Õ¤Îµ±¤¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Í¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¿Ä®¡¢Âç¿¹¡¢ÄÅÅÄ¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¤¬Èù¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø3¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤ëÂç³Ñ±ÑÉ×¡¢ÀÄÌÚÁÕ¡¢ÆâÅÄßê²»¤¬¡¢¥«¥ó¥Õー¥Ýー¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢²áµî¤È¸½ºß¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤ò¤Ä¤Ê¤°°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤â¡Ö1988¡×¡ÖYUN¡×¡ÖCHEN¡×¡ÖKINPO¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ー¥ïー¥É¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î»þÂå´¶¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤ò¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êーÍ×ÁÇ¤âÆþ¤ëº£ºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±¦¾å¤Ë¤ÏÂç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿Ææ¤ÎUFO¤ä¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡Ö¼è¤êÌá¤»¡ª¤¢¤ÎÆæ¤È¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤ò¡×¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤½ÅÍ×¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤â·èÄê¤·¤¿¡£ßÀÈø¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã°ÊÕ·Ù»¡½ð¤ÇÆ¯¤¯Äá¸«½äºº¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¸ÜÌä¶µ»Õ¡¦¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¼ºí©»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢ÍºÂÀ¡¢È¥¡¢µª²ð¤Î3¿Í¤Ï»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë·Ù»¡½ð¤ËË¬¤ì¤ë¤¬¡¢ËèÅÙ¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ëÄá¸«½äºº¡£°ì¸«¡¢Íê¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢»ö·ï¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¡È±¢¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢È¿Ä®¤¬±é¤¸¤ëÍºÂÀ¤Î·»¡¦µÈ°æ·ò¿Í¤Ë¤Ï¾¾Â¼¤¬·èÄê¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÍºÂÀ¤¬Æ´¤ì¤ë¼«Ëý¤Î·»¤ÇÍºÂÀ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÀìÌ³¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¤¬±é¤¸¤ëÈ¥¤Î¸µÎø¿Í¡¦¾®Ìî»û¤µ¤Ä¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ±Û¡£¤µ¤Ä¤¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëô¥¤È¤·¤¿½÷À¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿È¥¤ËÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÉå¤ì±ï¡É¤Î´Ø·¸¡£Æó¿Í¤ÎºÆ²ñ¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÇÈÍð¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÅÅÄ¤¬±é¤¸¤ëµª²ð¤ÎÊì¡¦µÆ¸¶¾Í»Ò¤Ë¤Ï¹â¶¶¤¬·èÄê¡£½ÅÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¤¡¢µª²ð¤òº¤¤é¤»¤ë¾Í»Ò¡£ÉñÂæ¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥³¥¹¥Ñ¥³¥¹～¿Ê²½¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«～¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤òÊú¤¨¤ëÌò¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¹â¶¶¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤½¤ÎÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤òÃ´¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ¡¢TVer¡¦FOD¤Î¹ñÆâÇÛ¿®¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Netflix¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¤â·èÄê¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¡¢Netflix¤Ë¤Æ¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó190°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¸ÅÎ¤ÂÙ»Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÀ®²Ï¹ÌÀ¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦¸ÅÎ¤ÂÙ»Ê¡Ê¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë·àÃæ¤Î²áµî¤È¸½ºß¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤¬¸òº¹¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò°õ¾ÝÅª¤ËÉ½¤»¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Í¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ëÀ¤³¦¤ÇÈù¾Ð¤à51ºÐ¤Î¼ç¿Í¸øÃ£¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥«¥ó¥Õー¥Ýー¥º¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë14ºÐÅö»þ¤ÎÈà¤é¡£¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤È¥«¥éー¤Î¸½ºß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢37Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÀÄ½Õ²ó¼ý¡É¤ÎÎ¹¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¦¾å¤ËÉâ¤«¤ÖÆæ¤ÎUFO¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ËÀø¤àÆæ¤ÈÀÄ½Õ¡¢ËÁ¸±¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦À®²Ï¹ÌÀ¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ËÈ¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤µ¤ó¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë3¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î詝Ãæ2»þÂå詝¤È詝íµ¡Ê¤Ä¤Þ¤º¡Ë¤¤¤¿¸½Âå詝¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¸ÅÎ¤¤µ¤ó¤ÈÂ³Ý¤±4¥ö·î»î¹Ôºø¸í¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥¹¥¿ー¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤ÎÎ®¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¥ó¡¢¥Á¥§¥ó¡¢¥¥ó¥Ýー¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¡ÈÌÑÁÛ¡É¤ÈÈà¤é¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Þ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î±éµ»¤ÇÆÃ¼Ì¤ËÄ©¤ó¤À8¿Í¤ÎÉ½¾ð¤È¥Ýー¥º¡£3¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Àè¤Ë²¿¤ò¸«¤¿¤Î¤«¡©¡¡À§Èó¡¢¥É¥é¥ÞÆ±ÍÍÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë