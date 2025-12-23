メンバーに嫌われる「無能なリーダー」が言いがちなこと・ワースト1
『メンバーに嫌われる「無能なリーダー」が言いがちなこと』
それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
「成果、成果……」と言う人ほど、実はチームを弱らせる
職場には、ことあるごとに「で、成果は？」「数字で示せるの？」と口にする人がいます。
一見正しいように見えますが、実はこれ、嫌われるリーダーの典型的な口ぐせです。
新しい挑戦や共創の取り組みは、そもそも時間がかかるもの。
にもかかわらず“目先の成果だけ”で判断すると、チームやメンバーの成長の芽を潰してしまいます。
『チームプレーの天才』という本にも、短期成果への偏りを戒める一文があります。
新たな取り組みであればこそ、周りも自分たち自身も意義や価値を見失いがち。崇高なビジョンや、キラキラとしたゴールだけではメンバーや関係者を動機づけしきれないでしょう。
――『チームプレーの天才』（326ページ）より
成果が数字として出ないと不安になるのは自然です。
しかしそれを押し付けたところで、モチベーションを高められる人はわずかなのです。
チームを引っ張るリーダーが「語る言葉」
チームのメンバーに信頼され、協力して大きな成果を出せる人は、まったく別のことを語ります。
それは、「変化を語る」ということ。
『チームプレーの天才』では、チームのモチベーションを高める手段として、こう提案されています。
変化の価値に気づき、その価値をチームの中や外に伝えて実感と共感に変えていく。そのために、まずは変化を観察して、率先して言葉にするように心がけてみてください。
――『チームプレーの天才』（333ページ）より
成果は数字で測れます。
しかし変化は目に見えない。
だからこそ、それを捉え、言葉にできる人がチームの未来をつくります。
「嬉しい変化」を、シンプルに語ろう
新しい挑戦をしても、すぐ成果が出るとは限りません。
しかし、必ず“兆し”は生まれます。
その兆しを見つけるヒントとして、『チームプレーの天才』ではこのように提案されています。
そのヒントの一つになるのが、「快感体験」の言語化です。楽しかった、嬉しかった、面白かったなどの感情をシンプルに語るのです。
――『チームプレーの天才』（333ページ）より
たとえばチームで新しい取り組みを始めたとき、
・顧客が笑顔になった
・メンバーの反応が少し変わった
・会議の空気が前向きになった
こうした変化は数字には表れなくても、将来の成果の“最初の芽”です。
「これ、ちょっと手応えありますね」
「今の反応、良くなってない？」
「このやり方、意外とイケるかも」
このような日々の小さな変化を“言える化”することが、チームの空気を変え、挑戦を続ける力を与えます。
あなたがもし、チームで信頼され、次のステージへ進みたいなら、今日から小さな変化に名前を付けてみてください。
それがあなたの評価を変え、チームの未来を変える最初の一歩になります。
