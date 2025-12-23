福原遥「喪失から立ち直れない人に優しく寄り添ってくれる映画」スピッツの名曲『楓』を行定勲監督が映画化
水上恒司さんとW主演を務めた『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(2023年)や、主演ドラマ『明日はもっと、いい日になる』(2025年)、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(2025年)など、幅広い作品で活躍中の福原遥さん。
スピッツの名曲を原案とするこの冬一番の感動のラブストーリー映画『楓』では、福士蒼汰さん演じる恵の恋人で、秘密を抱えながら哀しみを乗り越えていく木下亜子を演じている。
インタビューでは、撮影秘話や役を演じるうえで大事にしたこと、共演者とのエピソード、さらに“星空にまつわる思い出エピソード”などを語ってくれた。
取材・文＝奥村百恵
(C)2025映画『楓』製作委員会
