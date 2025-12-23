スヌーピーデザインのMLBコラボ冬アウターが「JEANS MATE」から登場！大谷翔平所属のドジャース版も
ジーンズを中心に、リーズナブルなカジュアルウエアを取り扱う「JEANS MATE(ジーンズメイト)」から、「PEANUTS(ピーナッツ)」と「MLB(メジャーリーグベースボール)」のトリプルコラボによる冬の新作が登場。「裏起毛トレーナー」(大人用7689円、キッズ5280円)、「フルジップパーカー」(1万780円)、「ナイロンパファージャケット」(1万9800円)の4アイテムが、ロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・ヤンキースなど人気球団デザインで展開される。
■ボリューミーなシルエットが今っぽい！「ナイロンパファージャケット」
まず注目したいのが「ナイロンパファージャケット」(1万9800円)。両胸に施された刺しゅうと袖の球団ロゴワッペンが、本格的な野球ファンも納得のディテールに仕上がっている。たっぷりと入った中綿で防寒性も申し分なし。オーバーサイズシルエットで、一枚羽織るだけでこなれ感のあるスタイリングが完成する。
カラー展開はドジャースとヤンキースがブラック、ホワイトソックスがグレーの全3種類。どれもスヌーピーのデザインがさりげなく効いていて、スポーティーになりすぎない絶妙なバランスだ。
■親子でリンクコーデが叶う「裏起毛トレーナー」
家族でおそろいを楽しみたいなら「裏起毛トレーナー」(大人用7689円、キッズ5280円)がイチオシ。大人用とキッズ用で同じデザインを展開しているから、親子や兄弟姉妹でのリンクコーデが実現できる。
立体的な刺しゅうで表現されたスヌーピーと球団ロゴのコンビネーションが、他にはないオリジナリティを演出。ドロップショルダーのゆったりシルエットで、リラックス感のある着こなしに。キッズサイズは130〜160センチまで10センチ刻みで用意されているので、成長期の子どもたちもジャストサイズが見つかるはず。
■アウターにも重ね着にも使える「フルジップパーカー」
「フルジップパーカー」(1万780円)は、この冬のマストアイテム。フロント胸元にさりげなく入ったチームロゴの刺しゅうと、バックに大きくあしらわれたチーム名＆スヌーピーのデザインが、前から見ても後ろから見てもサマになる一枚に。
こちらも裏起毛仕様で暖かさは折り紙付き。単体でアウターとして着るのはもちろん、コートのインナーとしてレイヤードスタイルを楽しむのもおすすめ。ユニセックス仕様だから、カップルでシェアするのもアリかも。
■「推し球団」で選ぶ楽しさも！日本人選手集結のドジャースは争奪戦必至？
各アイテムのバリエーションは、ドジャース、ヤンキース、カブス、パドレス、ホワイトソックスと充実のラインナップ。なかでも注目は、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手という日本人スター選手が集結するロサンゼルス・ドジャース。野球ファンならずとも、応援したくなる球団のアイテムは押さえておきたいところ。
今回のコラボは、PEANUTS×MLBのダブルネームという希少価値に加え、実用性とファッション性を両立しているのも魅力的。公式オンラインショップでは早くも色・サイズによって欠品が出始めているので、お目当てのアイテムがある人は今すぐチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
