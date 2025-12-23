『元気が出るテレビ』から『名探偵コナン』へ…作品愛とノウハウ継承のグッズ展開で売上高急上昇 日テレサービスが見据える次の一手
●転機になった『イッテQ!』カレンダープロジェクト
日本テレビの100％子会社である日本テレビサービスの業績が好調だ。けん引するのは、アニメの関連グッズ事業をはじめとするコンテンツビジネスで、その売上高は2022年度から24年度で2.5倍に伸長した。
テレビ各局が「IP(知的財産)戦略」を掲げる重点分野において、ここまで大きな成長を遂げる背景には、長年にわたって手がけてきた番組商品の開発や店舗展開のノウハウがあるという。同社の神蔵克社長が、それを培ってきた歴史をひも解きながら、次の一手まで語ってくれた――。
日本テレビサービスの神蔵克社長
○ゴルフ練習場運営から番組グッズ開発に進出
日テレサービスの祖業は、不動産管理。日本テレビ初代社長の正力松太郎が500m級のテレビ塔建設を計画していた東京・新宿の土地(現在の新宿イーストサイドスクエア)に、当時都心最大のゴルフ練習場「日本テレビゴルフガーデン」を1972年に、75年には「日本テレビ・読売新聞新宿住宅総合展示場」を開設し、運営していた。
番組グッズを最初に手がけたのは、ビートたけし司会のバラエティ番組『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』。85年4月の番組スタートと同時に、たけしのイラストがデザインされたトレーナーなど、オリジナルグッズを企画・販売した。当時、番組グッズは視聴者プレゼントを目的に作るのが一般的だった中で、画期的なことだったという。
そこからしばらくは、日本テレビ社屋のお土産ショップとして番組関連グッズを販売する時期が続いた。しかし、当時はまだ「IP」という概念が浸透していない時代。「番組にグッズを作らせてほしいと企画しても出演者や制作側の様々な事情で実現が難しかったりして、できる番組はすごく限られていました」(神蔵社長、以下同)と明かす。
そんな風潮を変えるきっかけになったのが、『世界の果てまでイッテQ!』のカレンダープロジェクト。メンバーが月ごとに様々な場所へ出向き、神秘の現象や絶景などを撮影してカレンダーにするという企画だ。
最初は視聴者プレゼントされていたが、翌年は商品として販売することに。一般のカレンダーの流通が9月に始まる中、『イッテQ』のカレンダーは12月分まで撮影してから印刷・製本するため、発売が年末になってしまうが、「1年間追いかけていくという企画のパワーで、瞬間的かつ爆発的に売れた」という人気商品になった。
最近では、『シューイチ』の「体格ブラザーズ」がスーパー銭湯チェーンの「極楽湯」とのコラボグッズを制作した模様を番組内で紹介するなど、テレビ局の関連会社ならではの番組連動も強みとなっている。
番組グッズショップ「日テレ屋」＝東京・汐留
○ふなっしーで“日テレ外”に本格進出
このように長年、日テレの番組グッズを手がけてきたが、「やはり番組や編成の都合に左右される中で売上も番組グッズだけで展開していくには限界があり、日テレ以外のグッズ展開にも乗り出したいという意見が若手から出てきました」というタイミングで出会ったのが、ふなっしーだ。
千葉県船橋市の非公認キャラクターとして登場し、独特な動きとトークスキルでまたたく間にお茶の間の人気となっていた、ふなっしー。グッズメーカー各社がふなっしーにコンタクトを取ろうとする中、人脈とタイミングでいち早くふなっしーにつながることができ、商品化権の獲得に成功した。
13年に商品化すると、テレビで見ない日はないほど大ブレイクしていたために、「ぬいぐるみからポーチ、お菓子、梨の香りがするトイレットペーパーまで、とにかく何を出しても売れました」と大ヒット。全国的な知名度を追い風に「うちも置きたい」と注文が殺到して販路が一気に広がり、“日テレ外のIPでのビジネス”に本格的に進出するきっかけとなった。
ふなっしーの商品
●「星の数だけある」中から選ばれる理由
そして、現在最も大きな売上を占めるアニメにも本格的に進出。『名探偵コナン』と『僕のヒーローアカデミア』という系列の読売テレビで放送されている作品から、『呪術廻戦』『ハイキュー!!』(MBS)、『チェンソーマン』(テレビ東京)と他局系列にも広がっていき、現在取り扱うタイトルは14作品以上に。売上は右肩上がりの傾向にあるという。
アニメ関連のグッズを手がける企業は「星の数だけある」というが、その中で日テレサービスがこれだけの作品で選ばれる理由は何か。
一つは、『元気が出るテレビ』から40年にわたる商品化の実績。「我々が意識しているのは、ただ人気のIPをデザインとして既存の商品に付けて売るということではなく、キャラクターを世の中に認知してもらうためのプロモーションを一緒にやっていくということ。コンテンツの価値をより上げるという観点で、たとえばファンの方に“あのシーンに出てきたものだ!”と世界観まで伝えることに留意するなど、努力を重ねています。失敗も相当繰り返すことでノウハウを培ってきて、商品開発において精度の高い提案ができるようになったと思います」と胸を張る。
もう一つが、「商品を作るということに加え、“売り場”を作る」こと。それが「◯◯プラザ」のブランドで全国の主要都市を中心に行う催事展開だ。17年の「名探偵コナンプラザ」を皮切りに「ハイキュー!!プラザ」「呪術廻戦PLAZA」「僕のヒーローアカデミア“ヒロアカ”ヒーロープラザ」と各作品に広がっている。
アニメのポップアップ店舗は、映画公開に合わせるなど期間限定のケースが多いが、「プラザ」は年間を通じて出店するのが特徴。当然、売上の下がる時期もあるが、「ファンとの接点を作って維持する」ことを大切にする姿勢が権利元から評価され、「注目を集めるイラストを頂けたり、限定の商品を作らせてもらえたりと、付加価値を生み出しやすくなり、その実績を元に別のIPを使用させていただくという好循環が生まれています」と、信頼を獲得した。
ファンがその商品から作品の魅力を感じるかどうかは、実物だけでなく、陳列の仕方でもシビアに判断される。日本テレビという制作現場に近い立場で、視聴者へのファンサービスを起点に実績を重ね、コンテンツに愛を持った担当者が携わることが、大きな強みになっているようだ。
「名探偵コナンプラザ」
○海外事業は「まだまだ整備する余地がある」
テレビ各局が経営計画で「IP戦略」を掲げる中、日テレグループの一員として、「一つのコンテンツを作って世に送り出すまでを日本テレビがやるとしたら、そこから派生する商品化やイベント展開など、その価値を違う形で最大化して世の中に届けることについては、日テレサービスが一番得意とするところでノウハウも蓄積されています。日本テレビと協働する中で一つの経済圏を作っていくことが我々の使命です」といい、その役割が「近年ますます大きくなっている」と実感。
アニメ業界は、テレビ放送の系列と関係なくビジネスが行われることから、「各局で次々にアニメ枠が増えているので、組めるところと組んで“外貨”を獲得することで、グループに貢献するという役割もあります」と語る。
そしてIPビジネスの今後について、「我々はまだプレーヤーとしては小さいですが、まだまだ整備する余地があると思います」という神蔵社長が見据える先は、海外だ。
「せっかくの日本コンテンツであるにもかかわらず、海外でのグッズ販売においては制約が多いのが現実です。コンテンツの経済圏の中で、商品事業というものをしっかりと整備して、そこで上げた利益を業界に還元できるシステムを作っていく必要があると思います」と力説する。
24年にロフトとの協業で「ハイキュー!!プラザ」を上海と成都で展開し、今年は北米や韓国にも進出するなど、海外展開にはすでに着手しており、「次は台湾、タイといったアジア。その次はヨーロッパという形で少しずつ領域を広げていきたいと思います」と意欲を示した。
韓国で開催した「呪術廻戦PLAZA」
●美術展事業も好調、“中間領域のアートビジネス”に着目
日テレサービスの売上の約9割を支えるコンテンツビジネスだが、そこでアニメとともに伸びているのが、美術をはじめとする多様なジャンルの展覧会におけるオリジナルグッズ開発と物販運営事業だ。
2017年の参入当初は、グループである日本テレビや読売新聞といったグループ会社が主催する展覧会の物販事業を受託していたが、現在ではその領域を大きく拡大。アニメ作品と同様に、グループ外が主催する展覧会のコンペにも積極的に参加し、22年の『展覧会 岡本太郎』(主催：NHKほか)、23年の『特別展「古代メキシコ」−マヤ、アステカ、テオティワカン』(主催：NHK、朝日新聞社ほか)、24年の『田中一村展 奄美の光 魂の絵画』（主催：NHK、日本経済新聞社ほか)、25年の『木梨憲武展−TOUCH／SERENDIPITY−意味ある偶然』(主催：産経新聞社ほか)などにおけるグッズ開発と売り場の運営業務の受託に成功した。
従来の美術展のお土産コーナーの商品といえば、複製絵画やポストカードといったものが定番だったが、こうした固定観念はすでに過去のものとなりつつある。日テレサービスでは長年培った商品販売の知見を生かし、有名ブランドとのコラボテキスタイルや老舗菓子店と協働したオリジナル菓子、展覧会テーマを大胆に解釈したファッション雑貨、襖絵や作品世界をモチーフにしたホームグッズなど、来場者の体験価値を拡張する新しいアートグッズカテゴリーを次々に創出している。
また、商品開発だけでなく、販売する場であるミュージアムショップの空間演出にもこだわっており、ミュージアムショップを展示世界の延長として設計するという視点で取り組みを進めているという。これらの一連の取組みが主催者からも評価され、コンペではなく主催者からの指名依頼案件が増加しているそうだ。
「コロナ明け以降、展覧会の来場者は従来中心であったシニア層に加え、若年層やカップルも取り込み、アート・エンタメ・デザインを横断する“中間領域のアートビジネス”が急速に広がっています」とのこと。そのトレンドに着目し、来年には海外の著名な美術館のグッズを集めて日本国内で販売するポップアップセレクトショップ「AMUSÉUM(アミュージアム)」を立ち上げる計画だ。
『モネ 睡蓮のとき』東京展の特設ショップ
○オリジナルの自社IP開発にも意欲
ほかにも、「未開のジャンルはまだまだあります。ゲーム関連、音楽のアーティスト関連の事業はまだやっていないので、ジャンルを拡張していきたいと思います」といい、「作品の良さをどこに生かせるのかを考えるという意味において、コンテンツに愛を持って取り組むという根っこの部分はアニメ事業と同じです」と、ノウハウを活用していく考えだ。
これまでは既存のIPのライセンスを受けて事業を展開してきたが、オリジナルの自社IPの開発も「ぜひやっていきたい」という神蔵社長。「1つでも2つでもオリジナルのIPがヒットしたら、すごく大きいと思います。それがキャラクターなのか、また別のコンテンツなのかは分かりませんし、何年先に実を結ぶのかも分かりませんが、将来に向けて財産を残していくという意味でも必要だと思っています」と意気込んだ。
●神蔵克1961年生まれ、新潟市出身。一橋大学卒業後、85年に日本テレビ放送網入社。以来制作畑ひと筋で、バラエティ番組でキャリアをスタートしてからドラマ・映画を中心に様々なジャンルの映像制作に携わる。12年から制作局次長チーフ・プロデューサーとしてドラマ制作を統括。19年グループ推進本部局長を経て、20年日本テレビアート代表取締役社長に就任。24年から現職。
