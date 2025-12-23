Image: ギズモード・ジャパン generated with Gemini

今この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。 本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★★★★ ロストテクノロジー度：★★★★ 再評価度：★★★★

2017年12月23日、「加工とは思えない...最新AIがネコを猛獣に変身させる」という記事を掲載しました。

当時はまだ、AIは「どこか遠くの研究室で起きている魔法」のような存在。NVIDIAが発表したこのデモも、「へぇー、いつかそんな時代がくるのかな」という、SF映画を眺めるような感覚で読んだ人が多かったはずです。

でも、8年経った今、AIの画像生成はもはや当たり前のテクノロジーになりました。画像どころか動画も作れるようになり、その成長は日進月歩です。

特に「Nano Banana」の性能は驚異的で、簡単なプロンプトで驚くほどハイクオリティな画像を一瞬で生み出してしまいます。

当時の記事の締めくくりにある「何が本物なのか信じられなくなりそうでちょっと怖いですが…」という言葉。これはとっても予言的なコメントであると言えそうです。

8年間で、ここまでの進化を遂げたAIの画像生成技術。これからの8年間では一体どうなってしまうのでしょうか。ロマンたっぷりな反面少し怖い気もしますね。

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：加工とは思えない...最新AIがネコを猛獣に変身させる 掲載日：2017年12月23日 著者： Yuto Tarui

Image: (13) Unsupervised Cat Species Image Translation - YouTube

もう何も信じられなくなります。

AIを使って架空のセレブリティーを作り出し様々な顔にモーフィングさせていたNVIDIAですが、今度はリアルな画像変換ができるAIが登場したみたいです。天気や昼夜の操作はもちろん、ネコをライオンに変身させることもできてしまうんですよ！

いくつか生成に失敗して歪んでしまっている画像もありますが、｢いやいや別撮りした画像では？｣と思ってしまうほどのクオリティーです。本物と偽物の区別のしようがありません。NVIDIAのMing-Yu氏は、これ以外にも目を見張ってしまう変換動画を自身のアカウントにアップしています。

ただ、このAIの凄いところはそこだけじゃないんです。

じつは教師なし学習（機械学習モデルの一種）で、与えられたイメージを変換しているんです。つまり、自ら正解を導びいて映像を作り出しているということになります。GANを使った新しいメソッドにより膨大な正解データを与える必要がありません。さらには、2つのネットワークで構成されているGANは、そのネットワーク間で自律的に繰り返し学習をするようになるため、研究者はAIが成長するまでつきっきりにならなくても済むのだそう。

イメージとしては、プログラマーがミスのないプログラムを作ろうとするのに対し、デバッガーがそのアラを全力で見つけ出そうとするという、お互いに能力を高め合うような感じです。このため、GAN自身で効率的に学習できるようになり、従来のAIのように人間が答え合わせに付き合う必要がなくなるようです。

この独学AIの変換技術によって生成された映像は、まだ晴れた安全な道を走ることしかできない自動運転AIの学習を助けるために活用することをメインに想定しているものの、他の分野でもかなり活躍が期待できそうですね。

とくにAR製品に適応されたら面白そうじゃないですか？ クルマのフロントグラスに投影できるようになれば｢夜間走行｣をなくせたりして。何が本物なのか信じられなくなりそうでちょっと怖いですが...

