大人は白より断然“アイボリー”かも！【studio CLIP】40・50代に似合う「こなれトップス」

ニュアンシーで上品な雰囲気が漂う“アイボリー”。白よりもマイルドな色味で肌なじみが良いアイボリーの洋服は、好印象に見せたいミドル世代にもぴったり。そんなアイボリーを取り入れるなら、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「トップス」がいちおし。一点投入でこなれたムードをまとえるトップスは、冬コーデの即戦力になりそう。

ざっくりとしたローゲージセーターでこなれ見え

【studio CLIP】「3ゲージドルマンプルオーバー」\3,894（税込・セール価格）

ポコポコとした凹凸のある糸で編まれたシンプルなセーター。顔まわりをパッと明るく見せてくれるアイボリー色で、好印象コーデに仕上がりそう。膨らみのある編み地でボディラインを拾いにくく、さり気なく体型カバーも期待できます。1枚でゆるっと着こなしたり、Tシャツやシャツを重ね着してアクセントをつけるのも◎ 柔らかい色味なので、カラーのボトムスとも相性バッチリです。

コーデに華やぎを与えるパワショルトップス

【studio CLIP】「パフパワショルニットプルオーバー」\6,490（税込）

ぽわんとしたボリューミーなパワーショルダーのデザインが、フェミニンなムードを漂わせるセーター。肩まわりが膨らんでいるので、気になる肩や二の腕まわりのカバーが叶うかも。柔らかく上品なアイボリー色も、大人のこなれ見えをサポートします。ナロースカートと合わせたきれいめのスタイリングはもちろん、カジュアルなジーンズコーデに甘さが欲しいときにもぴったり。

