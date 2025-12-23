贅沢コラボ、見逃すなーーーッッ！！【ローソン】ビジュもカフェ級♡「新作スイーツ」

【ローソン】から「新作スイーツ」が登場！ プレミアムチョコブランド【GODIVA（ゴディバ）】や、生クリーム専門店【Milk（ミルク）】とのコラボスイーツで、見た目も味も満足度が高そうです。おうちでのティータイムを贅沢に楽しみたいときにぴったり。店舗で見つけたらぜひGETして。

まさにチョコづくしのタルト

@yuumogu22さんが「素晴らしい」「全てが最高」と絶賛するのは「とろけるショコラタルト」\430（税込）。タルト生地の上に、濃厚チョコやショコラホイップが重なっています。ショコラホイップの中にはチョコソースが入っていて、まさにチョコづくし。どこを食べても贅沢なショコラ感を味わえそうです。

高級感たっぷりのショコラケーキ

高級感たっぷりな見た目の「プティノエルショコラ」\592（税込）。ショコラスポンジにショコラムースを重ね、ショコラホイップでデコレーション。トッピングのナッツの食感がアクセントになって、楽しく食べ進められそうです。

濃厚なチョコ感を楽しめそうなショコラどらもっち

ローソンの人気スイーツどらもっちとGODIVAがコラボしたこちらは「どらもっち ダブルショコラ」\400（税込）。もちもちのどら焼き生地には高級感のあるGODIVAの焼印が施されています。中にはショコラクリームとチョコソースが入っていて、もっちり生地となめらか濃厚なチョコ感が楽しめそう。チョコ好きはぜひ試してみて。

Milkコラボのクリームたっぷりどらもっち

爽やかなブルーのパッケージが目を引くこちらは、Milkとコラボした「MILKどらもっち」\246（税込）。「神美味しい」「ミルクの旨味がガツンとくる」と@yuumogu22さん高評価です！ もちもちどら焼き生地の中には、生クリームと濃厚なミルクソースがたっぷり。重くならずにパクパクと食べ進められそうです。

