漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」で優勝した漫才コンビ・たくろうが22日、2人が拠点とする大阪・よしもと漫才劇場に凱旋（がいせん）し、ライブ出演した。出番後の囲み取材で、来年のM-1出場について「出ません」と改めて否定した。



【写真】ほとんど寝てないたくろう 疲労困憊もトロフィーを手に笑顔

全国的には無名のダークホースから一夜にして人生を変えた2人。昨年は令和ロマンが前人未到の連覇を達成したこともあり、新王者の連覇への意欲にも当然注目が集まるが、21日の生放送のラストで、赤木裕（34）が「来年は出ませーん」と早々に宣言していた。



超過密なスケジュールをこなし、ようやく帰阪したタイミングで、改めて連覇への意欲を聞かれると、赤木は「出ません」と即否定した。連覇に向けた戦いに身を置くことを想像して「正気の沙汰じゃない。令和ロマンはすごすぎる」と畏怖の念。きむらバンド（35）も「（M-1王者が連覇を狙う流れを）われわれが一度止めないと」と使命感を感じていた。



また、東京進出の可能性については、優勝直後の会見時と同じく「たくさんの大人と話をさせていただきたい」と語るにとどめた。



（よろず～ニュース・藤丸 紘生）