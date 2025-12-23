２１日の「Ｍー１グランプリ」で頂点に立った漫才コンビ「たくろう」は２２日、朝からテレビ番組に相次いで出演するなど多忙な一日を過ごした。「やよい軒でおかわりしているジョージ」「ヤフーで天気予報を見ているジョージ」「（人呼んで世界に誇る）トヨタ自動車」など、たくろう・赤木のボケには登場した企業はＸなどで優勝を祝福した。

ＬＩＮＥヤフーの川邊健太郎会長は優勝決定直後に「たくろうさん！Ｙａｈｏｏ！で天気予報見てくれてありがとうございます！」と投稿。公式アカウントも天気を確認できるサービスを紹介した上で「ジョージさんはどのサービスで天気予報を見てくれているのか気になる」とつづった。やよい軒も「Ｍ―１で優勝してもやよい軒におかわりしに来てくださいね」と呼びかけ。トヨタ自動車は、今後の絡みについて「検討中です」と回答した。

赤木は母校の京産大を「ＫＳＤ。京都産業大学」と絶叫するネタも披露した。母校にはこの日、「祝Ｍ―１グランプリ２０２５優勝！」という貼り紙が登場。公式サイトで在間敬子学長が祝福し「決勝の舞台で『ＫＳＤ』の名が呼ばれた瞬間、学生、ＯＢ、教職員一同、一瞬だけ耳を疑いましたが（笑）、それ以上に大きな笑いと感動をいただきました。本来、本学は『ＫＳＵ』ですが、今日から本学は『京都で・すごい・大学（ＫＳＤ）』を自称いたします」とコメント。２人の更なる活躍も願った。