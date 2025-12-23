レイズからパイレーツにトレードで加入したブランドン・ロー二塁手（31）が会見で「ピッツバーグでプレーオフを戦い、勝ち上がれる現実的なチャンスがあると思う。投手陣は本物だし、野手にも非常に才能ある選手がそろっている。自分も何らかの形で力になれたらうれしい」と語った。AP通信が報じている。

ローはレイズで8年間プレーし、2019〜23年は毎年ポストシーズンに進出。20年にはワールドシリーズにも到達した。ヤンキースやレッドソックスといった資金力のある球団がひしめくア・リーグ東地区で戦いながら、その間に96勝以上を3度記録した。

左打ちのローは昨季31本塁打を放った。新天地の本拠地PNCパークは、右翼側の高さ約6.4メートルの「ロベルト・クレメンテ・ウォール」まで本塁から約98メートル（320フィート）と近く、その先にはアレゲニー川が広がる。ローは「球場の形状は自分のパワーゾーンに合っている。ボールが川へ向かって飛んでいくのを見るのは、とてもワクワクする」と語った。

パイレーツはサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズを擁しながら、昨季は71勝91敗に終わった。最大の要因は打線の迫力不足で、2014年以降にシーズン30本塁打以上を記録した選手は1人しかいない。長打力のある実績ある打者として、ローへの期待は大きい。また球団は、巨人の岡本和真内野手とも「複数回のオンライン面談」を行っていると報じられており、補強の動きが注目されている。