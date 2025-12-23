3ヵ月ぶりにおじいちゃんの家に帰省した2歳の女の子と柴犬さん。大好きなおじいちゃんとおばあちゃんに迎えられ、楽しそうにのびのび過ごす姿はYouTubeで58万回も再生され、「ほっこりしました。気付いたら涙が…」「優しさが溢れてる動画でした」「うらやましいあたたかい、家族の風景です」といった声が寄せられました！

【動画：3ヵ月ぶりに『おじいちゃんの家』に帰省→2歳の女の子と犬が…まるで『孫がふたりいるような光景』】

おじいちゃんたちに会えて大興奮の花子ちゃん

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」さまでは、柴犬の「花子」ちゃんと飼い主さんの娘さんの成長日記が更新されています。

この日は娘さんが2歳の頃、3ヵ月ぶりにおじいちゃんの家にやってきました。おじいちゃんの家に着くなり、花子ちゃんは大興奮！娘ちゃんは最初ちょっぴり人見知りを発動していたそうですが、すぐに慣れたそうですよ！

さらに、挨拶が終わると勝手知ったる家のように一番乗りでお家の中を探索し始めた花子ちゃん。どうやらおじいちゃんの家が大好きな様子。

まるでふたりの孫が帰省したような待遇

その後は、花子ちゃんも娘さんも各々好きなことをして遊び始めます。娘さんはおじいちゃんおばあちゃんと一緒におもちゃで遊び、花子ちゃんは部屋の探索を続けたり、近くで一緒に過ごしたり……。

その後も穏やかに時間は過ぎ、優しいおじいちゃんとおばあちゃんに見守られながら、のびのびと過ごす花子ちゃんと娘さん。まるで孫がふたりお家にやってきたかのような光景です！

おじいちゃんの姿が少しでも見えなくなると「おじいちゃんどこ！？」とお気に入りのぬいぐるみを咥えながら急いで探しに行く花子ちゃん。やっぱりおじいちゃんのことが大好きみたい！

自由にのびのび過ごす様子が話題に

こうして最後まで賑やかに楽しく過ごした花子ちゃんと娘さん。また一段とおじいちゃんのお家が好きになったのでした！

まるで孫がふたりいるような微笑ましい光景は、YouTubeに上がると58万回も再生されるほど注目を集めました。

コメント欄には「ほっこりしました。気付いたら涙が…」「優しさが溢れてる動画でした」「うらやましいあたたかい、家族の風景です」といった声が寄せられ、多くの人が和やかな雰囲気に癒されたようです。

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」さまでは、今回ご紹介した花子ちゃんと娘さんの成長記録が更新されています。すでに大きく成長した娘さんと花子ちゃんの仲睦まじい様子に癒されてくださいね。

花子ちゃん、ご家族の皆さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

