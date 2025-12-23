生まれて初めて「大きな音の雷」を体験した大型犬…想像以上の衝撃で「動揺が隠せない光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で102万回再生を突破し、「かわいい」「顔に出てるｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：生まれて初めて『大きな音の雷』を体験した大型犬→想像以上の衝撃で『動揺が隠せない光景』】

突然の雷

TikTokアカウント「marumeimama163」に投稿されたのは、生まれて初めて「大きな音の雷」を体験したゴールデンレトリバーの女の子「あんこ」ちゃんの様子。あんこちゃんは、窓から外が光っているのをじっと見ているようです。

すると、数秒遅れてドォォン！という雷の大きな音が。初めて聞く雷の大きな音に「！？」と驚きを隠しきれず、あんこちゃんは思わずちょっと飛び上がってしまいます。

「怖くないけど…？」

あからさまにあたふたしてしまい、もう一度窓から外を覗いてみるあんこちゃん。次の瞬間、スンッと真顔になり、ママの方に向かってそろそろーっと歩き始めたんだとか。

「べ、別に怖くないけど？？」と言いたげな真顔で、あんこちゃんは何だかお上品な歩き方でまっすぐにママの元へ。必死に平静を装おうとするあんこちゃんですが、動揺は全く隠しきれていません…！

隠しきれない動揺

緊張のあまりペロペロしながら歩いてきたあんこちゃん、ママのところに着く頃には下がり切っていた尻尾も少し上に上がってきたよう。強がるあんこちゃんに、思わず頬が緩んでしまいます。

この日は、ずっとママに背中をピッタリくっつけて過ごしていたというあんこちゃん。初めての雷の音にビビってしまい、愛おしすぎる姿を見せてくれたあんこちゃんなのでした。

投稿には「かわいい」「顔に出てるｗ」「完全に動揺して緊張してるね」「尻尾が下がり切ってる」「爆笑してしまった」「人間でもビックリするもんね」といったコメントが寄せられています。

あんこちゃんのまったりとした日常は、TikTokアカウント「marumeimama163」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「marumeimama163」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。