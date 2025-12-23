株で「カモにされる人」と「狩る人」、決定的な違いは“ある能力”だった

投資歴70年 資産24億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産24億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

「カモ」にされる凡人と、狩る側の論理

「ヘッジファンドやプロの投資家ってのはな、そういう『人と同じことしかできへん投資家』をカモにする。“人間の心理”を知り尽くしてるんや。『この株価を見て、みんなはどう動くか？』を考え抜いて、逆を突いてくる。だから勝てるんや」

「株は株価で決まるんじゃなくて、人で決まる。その心理を逆手にとることが大事……」

最強の武器は「日々の仕事」の中に

「せやねん。それを身につければ、勝てる確率はグッと上がる。せやけど、これは投資だけの話とちゃうで」

「え？」

「君、車の営業やってるんやろ？ お客さんが来たら、『この人、なんで車がほしいんやろ？』『誰が乗るんやろ？』『予算はどれくらいやろ？』『どんなふうにすすめたら買ってくれるかな？』って、頭のなかで考えるやろ。それはつまり、“人の心を読む”ってことや」

巨大な市場が「一人の客」に見える時

言われてみて、ハッとした。

「せやから、君はすでにやってるんや。相手の立場になって考えて、行動を予測する。それができるなら、投資でも通用する。違うのは、相手が“お客さん”か“株式市場”かってだけや」

まるで昔からずっと見ていたような口ぶりだ。気がつけば、僕は何度もうなずいていた。

【解説】投資とは「人間通」になること

シゲルさんのこの指摘は、投資を「特別な知識が必要な別世界のもの」と捉えていた私たちの思い込みを、鮮やかに打ち砕いてくれます。

多くの人は、投資を始める際、真っ先に難しい経済用語や複雑なテクニカル分析を学ぼうとします。もちろんそれらも無駄ではありませんが、個人投資家にとって最も身近で強力な武器は、実は皆さんが日々の仕事や生活の中で自然と磨いてきた「他者への想像力」なのです。

営業職なら「顧客が何を求めているか」、サービス業なら「何に困っているか」、あるいは家庭や友人関係において「相手が今どんな気持ちか」を察すること。そうやって人間の心理を読み解くスキルは、そのまま「市場（他の投資家たち）がいま何を考え、どう動こうとしているか」を予測する力に直結します。

市場を「一人の顧客」として見る

数兆円が動く株式市場という巨大な存在を前にすると、私たちはつい萎縮してしまいます。しかし、シゲルさんのアドバイス通り、市場全体を「一人の少し気難しい顧客」だと仮定してみてください。

「今の市場さんは、金利上昇を怖がっているな」「この決算という商品を期待してワクワクしているな」――そう擬人化して考えることで、無機質な株価チャートの値動きに「感情」という文脈が見えてくるはずです。

プロの投資家やヘッジファンドは、高度な数式だけでなく、この人間心理の機微（きび）を読み取る達人でもあります。

もしあなたが、これまでの人生や仕事で誰かの心を動かしたり、意図を汲み取ったりした経験があるなら、投資の才能の種はすでにあなたの中にあります。チャートの向こう側に、あなたのよく知っている「人間」の姿を探してみてください。

