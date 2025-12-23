「曽波神」はなんて読む？曽波神山の北鹿にある駅！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「曽波神」はなんて読む？

「曽波神」という漢字を見たことはありますか？ 宮城県にある駅名で、答えは5文字です。 いったい、「曽波神」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「そばのかみ」でした。 曽波神駅は、宮城県石巻市に位置している駅。 駅名の由来は、付近にある「曽波神山（そばのかみやま）」にあるといわれてます。 「曽波」とは、アイヌ語の「ソ・ハ」で、「ソ」とは「水中の隠れ岩」、「ハ」は「水や潮が引くこと」を意味するのだそう。 石巻・大崎平野が海であった時代に、曽波神山が時に大きく見えたり、小さく見えたりしたことから名付けられたと伝えられていますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『JR東日本』

・『続・まちあるき帖』

