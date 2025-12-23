「会社のすべては俺のもの」イーロン・マスクが目指す「支配と統治が同居する」世界覇者の全容

実業家のイーロン・マスクが今後10年で巨万の富を得る契約を結び、話題になっている。これまでの10年がトランプ大統領を中心とする「トランピズムの時代」だったとすれば、これからの10年は差し詰め「マスキズムの時代」に突入するだろう。では、彼は何を目論むのか？『株主と150兆円「破格の契約」…世界は「トランプの時代」から「イーロン・マスクの時代」へと移ると言えるワケ』より続く。

「ダークMAGA」の到来

マスクの描くテスラのV字回復戦略によれば、今後、テスラは、EV企業からロボット企業を目指す。その結果、テスラも、マスクが生涯温めてきた「火星植民」の夢を実現させるためのパーツの一つになる。Twitterを彼好みのXに変えてしまったように、これからの10年で、テスラもマスク好みのロボット会社に変貌する。「ロボタクシーの100万台配備」という目標も、マスク的には「100万機のオプティマスロボットの配備」に脳内変換されている。オプティマスとは、ロボットアニメの『トランスフォーマー』の隊長ロボットのことだ。

思えばスターリンクは、スペースXの持続的成長のために、インターネット接続市場の金流の奪取に乗り出し、その延長線上で、ドローン等の遠隔操作から軍事産業に接触した。ついには、衛星インターネット通信を利用する軍事戦略に不可欠な存在となることで「地政学的プレイヤー」となった。2026年に実施予定と公表されたスペースXのIPOにとっても追い風となる企業価値の源泉である。

ロボットメーカーに変貌した未来のテスラは、スターリンクで手にした軍や外交関係者とのつながりから、将来的にはロボット兵士を中心に軍事事業のバランスシートを変えることで、世界のパワーバランスをひっくり返す存在になるのかもしれない。もちろん、この分野はプレイヤーが乱立する群雄割拠の時代が続くのだろうが。それ故の、先手必勝を求める1兆ドルの報酬パッケージなのだろう。

マスクは、いまやテスラ株主の願いでもある大成功のためには、AIをはじめとしたテクノロジー開発に、世界中からIQの高い優秀な人材を採用することが不可欠だと考えている。それは時に「IQ優生主義」と揶揄される問題含みのものでもあるのだが、しかし、ある種のメリトクラシーを容認するものであり、その点で、メリトクラシー支配を否定するMAGAとは異なる。

IQ優生主義を匂わせる実力主義、全世界的サプライチェーンを支えるグローバリゼーション、無限の富の源泉となるイノベーション、と、マスクの成功を支えてきたのは、冷戦後の国際的な自由経済体制であった。この3点セットは、この先10年のテスラの目標の達成、ならびにマスクの報酬の実現にも不可欠だ。その点で、グローバリゼーションをほぼ全否定したところから世界を見るMAGAやトランピズムは必ずしもマスクの考えとはそぐわない。その事実も含めて、トランプが退任しヴァンスが引き継いだ未来は、トランピズムに代わるマスキズムの時代となるのかもしれない。ヴァンスに代替わりしたところでマスク色にトランピズムを塗り替える。まさに「ダークMAGA」だ。

会社のすべては俺のもの

トランピズムが、必ずしもトランプ個人の言動に限られなかったのと同様に、マスキズムも、必ずしもマスク個人の言動に限られるものではない。

トランプはアメリカに固執し、世界の名声に執着する。対して、マスクはアメリカに固執しない。代わりに火星＝地球の外に執着する。

トランプもマスクもワンマン経営をよしとする。だが、マスクについてはテクノロジー企業の創業経験から、自分で全てに指示を出すだけでなく、全てを実践できると思い込んでいる節がある。厄介なのはその延長線上で、会社の部下たちを文字通り、自分の手足とみなし強権的に使役しようとするところだ。

マスクにとって自分の会社は自分の身体であり、それゆえ徹底的に自分の所有物（プロパティ）である。彼の組織観は、それゆえ、隷属を強いる搾取的なものに見える。ウォルター・アイザックソンによる伝記『イーロン・マスク』で描かれたように、マスクは基本的に、効率主義のコストカッターだが、その姿勢がそのまま社員にも向けられる。

その様子を、批評家のジョン・ガンツは「ボシズム（ボス主義）」と呼んだ。この言葉をガンツは、マスクが南ア出身であることを踏まえて、アパルトヘイトの白人支配を表す「バスカプ」という言葉の訳として使っていた。ITが神経系として浸透した企業経営から得られる全能感をそのまま社会全般にまで拡大させることで「ボシズム」もまた会社から社会にまでスケールされる。

トランピズムがポピュリズムだというとき、それは、政治学でいう「大衆迎合主義」とのように政治家の上から目線のニュアンスではなく、とにかく人びとが団子のようにまとまり群衆としてなにか下から突き上げているという意味で捉えるべきだった。

同様に、マスキズムがボシズムだというとき、それは、確かに隷属を強いるような権威主義的なものだが、ファシズムのように上から計画的に大衆に動員をかけるものではなく、創業経営者（ファウンダー）が会社の成長の中で体得したワンマン主義の反映でもある。それゆえ、同じ操業英英社やビジネススクールの教授から擁護の声も上がっている。「強い男」をリーダーシップの現れと肯定的に解釈する見方だ。

「支配と統治の同居」

ファウンダーが直面するのは、道なき道を進む、獣道の旅であり、それは象徴的にはワイルドウエストを突き進むことに近しく、そのような限界状況では強権的なリーダーシップが当然視される。なによりファウンダーが始めた会社は、まさにファウンダーであるがゆえに彼のものであり、一蓮托生である分、後続する新参者や雇われ経営者に発言権があるわけもない。民間における「プロパティ（俺のもの）」概念とはそういうものだ。

ボシズムにはそのようなニュアンスが伴う。それはすなわち「支配と統治の同居」の当然視だ。まさにボス＝頭領の論理だが、それは、社会編成の原則を変える。

元来、資産をもつ所有階級は「支配するが統治しない」はずだった。イギリス王が「君臨すれど統治せず」だったように。支配＝reignと統治＝governは分断されていた。支配者だちは細かい統治に携わりたくなかった。システムとして上納される富を貪ることができればそれでよかった。ややこしい領内の統治の雑事は配下の摂政たちに任せればよい。それが国まで広がるなら、議会や官僚、専門家たちに委ねておけばよい。手綱としてのカネの流れをきっちり押さえてさえいれば問題ない。

結果としての支配と統治の分離。それがリベラリズムの効果の一つだった。

宗教、政治、経済をアメリカが牛耳る

持てるものと持たざるものと世界は分かれていたものの、しかし、持てるものは、持たざるものの中から人材を登用し、彼らの能力を当てにしていた。そのための教育や徳育の機会も設けた。この庶民の社会的登用の回路が存在したことで、社会的憤懣の爆発はある程度回避できたし、そのための褒章と懲罰の制度も用意された。麗しくもリベラリズムとデモクラシーが和解できていた時代。

だがそれも、ポスト・リベラリズムの、イリリベラリズムの時代に社会の気運が移ることで一変する。産業革命時代のように、新技術による富者と職業的政治家の間に職能の上で差が明確にあったときは、経営者と政治家、財界と政界は分業を行うことが可能だったし、実際それが合理的でもあった。

だが支配者が統治者を兼任することは、管理技術の核だけを取り出したITの登場で容易になった。マスクは、それが可能であることを、起業家としての創業経験から、あるいは、投資家として諸企業に関与し自身が経営権を握った経験からわかっている。

幸か不幸か、アメリカ生まれではないマスクはアメリカ大統領にはなれない。ならば、アメリカ大統領とは異なる仕組み＝制度の下で権威や権力をふるえばよい。ちょうどローマ教皇がカトリック教会の長として国境を超えて信者の言動に影響を与え続けているように。

図らずも、教皇レオ14世、アメリカ大統領トランプ、兆億長者マスクの、宗教、政治、経済の世界を牛耳る3人がみなアメリカと関わっている。この拮抗は、どのような10年を次にもたらすのだろうか。マスキズムの含意はその過程でさらに研ぎ澄まされることだろう。

