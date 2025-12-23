スポーティなブランドイメージを強調

プジョーは、2028年発表予定の次期『208』において、伝説的なホットハッチ『205 GTi』のスピリットを継承した高性能バージョンを設定する方針だ。

【画像】今でも大人気！ 1980年代の伝説的ホットハッチ【プジョー205 GTiを詳しく見る】 全35枚

同車はすでに、現行世代の『e-208』でGTiモデルを復活させている。そして今回、アラン・ファヴェCEOはAUTOCARの取材に対し、ブランドの中核に「優れたドライビング感覚」を据えるため、さらに多くのGTiモデルを追加すると語った。計画には次期208も含まれる。



6月発表の電動ホットハッチ『プジョーe-208 GTi』

既存のe-208 GTiは最高出力282ps、0-100km/h加速5.7秒、機械式リミテッドスリップデフを装備した電動ホットハッチだ。アルピーヌA290やフォルクスワーゲンIDポロGTIと競合することになる。

GTiの名を冠する高性能モデルは、2017年に登場した先代の『308 GTi』以来だ。ファヴェ氏は「GTiのバッジを今後も存続させるつもりがなければ、このモデル（e-208 GTi）は開発しなかったでしょう。1車種に留まらないGTiの未来を築くために、しっかりと準備していきます」と述べている。

ファヴェ氏は将来計画の詳細には触れなかったが、「重要なのは、GTiバッジが付く以上、同クラスにおいて唯一無二で最高峰の体験を提供することです」とした。

プジョーは6月のル・マン24時間レースでe-208 GTiを発表し、2026年に受注を開始、同年末までに納車を開始する予定だ。つまり、発表から納車まで約1年半という長いリードタイムがかかるが、ファヴェ氏によると、これは電動版GTiに対する野心の大きさの表れだという。

「これはクルマを完成させるのに必要な時間です。プジョーは本当に優れたクルマ、カテゴリーのトップクラスで真に信頼できるホットハッチにしたいと考えています。それにはこれだけの時間が必要なのです」

205へのオマージュを添えて

ファヴェ氏は、開発陣にとってアルピーヌA290が主要なベンチマークになっていることを認めつつ、e-208 GTiは「少なくともわたし達が目指すところでは、同コンセプトの同胞よりも確実に優れたものになるでしょう」と自信を示した。

「真面目な話、目標の1つは当然このクルマを上回ることであり、それは可能だと考えています」



次期『プジョー208』を予見する『ポリゴン』コンセプト プジョー

こうした動きは、プジョーとルノーによる歴史的なホットハッチ競争を想起させる。初代205 GTiはルノー5 GTターボの最大のライバルとなり、後の206 GTiとクリオ172でも両社は真っ向から対峙した。

ファヴェ氏はまた、「プジョーが卓越したドライビング感覚を体現するブランドであることを明確に示す」ためにGTiの復活が必要だったと述べた。

自らの歴史を強調しようとするプジョーの試みは、次期208を予見する新コンセプトカー『ポリゴン』における、205へのさまざまなオマージュからも明らかだ。

高性能バージョンが登場すれば、205 GTiの特徴的な要素である「ペッパーポット」ホイール、赤いピンストライプ、GTiバッジなどを採用し、レトロな魅力をさらに強調するだろう。

2028年頃に登場予定の『308』の次世代モデルも、GTIバージョンの有力候補だ。プジョーは再び、フォルクスワーゲン・ゴルフGTIなどのライバル車と刃を交えることになりそうだ。

しかし、ガソリンエンジン搭載モデルにGTiのバッジが使われることはないという。本国フランスにおける排出ガス規制が開発コストに大きな負担をかけるためだ。

「フランスはプジョーにとって大きな市場ですが、残念ながら規制が非常に厳しく、CO2排出量に対する罰金が最大7万ユーロ（約1260万円）にも上ります。そうなると、購入することもできません」

「つまり、誰もが憧れる素晴らしいクルマになったとしても、所有すること自体が不可能になるのです。そうなれば完全に実現不可能です」