Dior×クローバーが導く幸運♡新生「レディ ディオール」に宿る物語

メゾンの象徴として愛され続ける「レディ ディオール」が、2026年春夏コレクションに向けて新たな表情をまとい登場します。クリエイティブディレクター、ジョナサン・アンダーソンが込めたのは、幸運やお守りを思わせるモチーフと、メゾンに受け継がれるエレガンス。ディオールらしい洗練と遊び心が響き合う新作は、持つだけで心まで前向きにしてくれる存在です♡

幸運を象徴するクローバーモチーフ

©PAUL LEHR

新たに再解釈された「レディ ディオール」は、ジョナサン・アンダーソンのルーツであるアイルランドに着想を得た四つ葉のクローバーと、ムッシュ ディオールの迷信深さを想起させる赤いテントウムシが印象的。

ラッキーチャームとして配されたモチーフが、“D,I,O,R”の文字をお守りのように昇華し、バッグ全体に詩的な意味を宿します。

装いに取り入れることで、日常にささやかな幸運を添えてくれるデザインです。

サヴォワールフェールが光る逸品

©PAUL LEHR

©PAUL LEHR

本作は、ディオールが誇る卓越したサヴォワールフェールによって丁寧に製作されています。クローバー一つひとつにホットスタンプを施し、その後すべて手作業で刺繍。

「レディ ディオール」バッグ



価格:1,400,000円

アトリエの高度な技術と時間を惜しまない工程が、精巧さと洗練を際立たせます。細部まで行き届いた仕上がりは、まさに芸術品のような存在感を放ちます。

コレクションの世界観を楽しんで

©PAUL LEHR

ジョナサン・アンダーソンによるディオール2026年サマーコレクションの世界観は、バッグだけにとどまりません。

同コレクションにインスパイアされたキャラクターたちが、12月22日より動くLINEスタンプとして登場。

ディオール公式LINEを友だち追加することで、遊び心あふれる表現を日常のコミュニケーションでも楽しめます。

幸運とエレガンスを日常に

幸運の象徴を繊細に落とし込んだ新生「レディ ディオール」は、持つ人の装いだけでなく気持ちまでも豊かに彩ります。

クラフツマンシップと物語性が融合したバッグは、特別な日のパートナーとしても、自分へのご褒美としてもふさわしい存在。

2026年1月2日より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティックで展開されるこの機会に、ディオールが描く新しいエレガンスに触れてみてはいかがでしょうか♪