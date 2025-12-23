高岡早紀、娘との親子2人パリ旅行で“母の顔”「素敵ショット」「かっこいいお母さんで娘ちゃん幸せだろうな」
俳優・歌手の高岡早紀（53）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。娘と母子2人でフランス・パリ旅行に出かけたことを報告し、“母の顔”がにじむプライベートショットを公開した。
【写真】「素敵ショット」「映画のシーンみたい」娘との2人旅で“母の顔”にじむ高岡早紀
19日の投稿で「クリスマスホリデー。娘と、今年最後のふたり旅」と伝えた高岡は、「まずはエッフェル塔にご挨拶」と夜の街にきらめくエッフェル塔の写真をアップ。パリは「私たちの憧れの街」であることも明かした。
続く20日の投稿では「街を歩いているだけで楽しい」とつづり、街歩きする様子をとらえた自身の全身ショットを掲載した。
高岡はブラックを基調にしたスタイリッシュな装いでニッコリ。「楽しくて楽しくて仕方ないらしい。。良かったね、娘ちゃん」と現地での娘の様子をうれしそうに伝えている。
コメント欄には「素敵ショット」「早紀さんとパリの街、良く似合います!!」「映画のシーンみたい」「街並みに溶け込んでて美しい」「かっこいいお母さんで娘ちゃん幸せだろうな」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「素敵ショット」「映画のシーンみたい」娘との2人旅で“母の顔”にじむ高岡早紀
19日の投稿で「クリスマスホリデー。娘と、今年最後のふたり旅」と伝えた高岡は、「まずはエッフェル塔にご挨拶」と夜の街にきらめくエッフェル塔の写真をアップ。パリは「私たちの憧れの街」であることも明かした。
高岡はブラックを基調にしたスタイリッシュな装いでニッコリ。「楽しくて楽しくて仕方ないらしい。。良かったね、娘ちゃん」と現地での娘の様子をうれしそうに伝えている。
コメント欄には「素敵ショット」「早紀さんとパリの街、良く似合います!!」「映画のシーンみたい」「街並みに溶け込んでて美しい」「かっこいいお母さんで娘ちゃん幸せだろうな」など、さまざまな反響が寄せられている。