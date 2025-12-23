動いて笑うエルモとクッキーモンスター!?セサミストリートの仲間たちのキュートなぬいぐるみをチェック
「ホットトイズジャパン」が、アメリカの大手おもちゃメーカー「ジャストプレイ」が手がける「セサミストリート」のぬいぐるみシリーズの販売をスタートした。
【写真】かわいらしい「セサミストリート」の仲間たちのぬいぐるみを見る
このほど発売開始となったのは、「セサミストリート」の仲間たちをモチーフにしたぬいぐるみ各種。「セサミストリート【Lサイズ・スマートぬいぐるみ】くすぐりエルモ/もぐもぐクッキーモンスター」(各6800円)は、サウンドとモーションギミックを搭載したぬいぐるみ。それぞれ高さ約34センチで、お腹か足に軽く触れることで、体を揺らすなど愛らしいリアクションを見せてくれる。くすぐられるのが大好きなエルモは体が揺れて笑い声を上げ、クッキーモンスターからは体を揺らして笑い声とクッキーを食べる音が！
さらに、ギミックはないながらも、とびきりキュートなぬいぐるみもSサイズとLサイズの2種が登場。「Sサイズ・ぬいぐるみ」(各2200円)は、高さ約16〜23センチとキャラクターの体長に合わせて大きさの違う、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アビー、タンゴ、オスカー、アーニー、バートの8種類。
「Lサイズ・ぬいぐるみ」(各4000円)は、約38〜51センチと存在感たっぷりのサイズ感！エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アビー、オスカーに加えて、ハロウィンルックのエルモとクッキーモンスターの、全7種類をラインナップ。
カラフルで楽しい「セサミストリート」のぬいぐるみは、「ホットトイズ」のフラッグシップストア「トイサピエンス」や「トイザらス」(※トイザらスではLサイズ・スマートぬいぐるみの2種のみ取り扱い)にて販売中。プレゼントはもちろん、自宅のインテリアに飾ってもかわいいので、ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
【写真】かわいらしい「セサミストリート」の仲間たちのぬいぐるみを見る
このほど発売開始となったのは、「セサミストリート」の仲間たちをモチーフにしたぬいぐるみ各種。「セサミストリート【Lサイズ・スマートぬいぐるみ】くすぐりエルモ/もぐもぐクッキーモンスター」(各6800円)は、サウンドとモーションギミックを搭載したぬいぐるみ。それぞれ高さ約34センチで、お腹か足に軽く触れることで、体を揺らすなど愛らしいリアクションを見せてくれる。くすぐられるのが大好きなエルモは体が揺れて笑い声を上げ、クッキーモンスターからは体を揺らして笑い声とクッキーを食べる音が！
さらに、ギミックはないながらも、とびきりキュートなぬいぐるみもSサイズとLサイズの2種が登場。「Sサイズ・ぬいぐるみ」(各2200円)は、高さ約16〜23センチとキャラクターの体長に合わせて大きさの違う、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アビー、タンゴ、オスカー、アーニー、バートの8種類。
「Lサイズ・ぬいぐるみ」(各4000円)は、約38〜51センチと存在感たっぷりのサイズ感！エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アビー、オスカーに加えて、ハロウィンルックのエルモとクッキーモンスターの、全7種類をラインナップ。
カラフルで楽しい「セサミストリート」のぬいぐるみは、「ホットトイズ」のフラッグシップストア「トイサピエンス」や「トイザらス」(※トイザらスではLサイズ・スマートぬいぐるみの2種のみ取り扱い)にて販売中。プレゼントはもちろん、自宅のインテリアに飾ってもかわいいので、ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop