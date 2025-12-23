好き＆行ってみたい「福島県の絶景スポット」ランキング！ 2位「磐梯吾妻スカイライン」を抑えた1位は？
思わず写真を撮りたくなるような景色や、見た瞬間に気分が高まるような場所に出会うと、そこへ足を運んでみたくなりますよね。季節ごとにさまざまな表情を見せる絶景は、見る人の心を軽やかにしてくれるもの。そんな“行ってみたい”と感じる魅力あふれるスポットは、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福島県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「良い景色が見られるドライブコースとして有名だからです」（50代男性／兵庫県）、「きれいな環境で、有意義な一時を過ごせそう」（50代女性／神奈川県）、「おすすめされた場所なので行ってみたい。食を楽しめそうな感じもある」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「神秘的なエメラルドグリーンやコバルトブルーなど、湖ごとに色が違う絶景スポットだからです」（60代女性／愛知県）、「見る角度や季節によって色が変わる湖面は、自然が織りなすアートのよう。特に青沼の鮮やかなスカイブルーは、初めて見たときの感動が忘れられません。ハイキングしながら湖を巡る時間は、心を整える贅沢なひととき」（60代男性／広島県）、「色とりどりの湖面が自然の美しさを鮮やかに映し出しているから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福島県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：磐梯吾妻スカイライン（福島市）／41票吾妻連峰を縫うように走る、全長約29キロメートルの山岳観光道路。標高が高いため、眼下に広がる雲海や、季節ごとの山の植生変化を楽しめます。特に春の「雪の回廊」や秋の紅葉は圧巻で、ドライブしながら絶景を堪能できるのが魅力です。
回答者からは「良い景色が見られるドライブコースとして有名だからです」（50代男性／兵庫県）、「きれいな環境で、有意義な一時を過ごせそう」（50代女性／神奈川県）、「おすすめされた場所なので行ってみたい。食を楽しめそうな感じもある」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：五色沼湖沼群（耶麻郡北塩原村）／91票磐梯山の噴火によって生まれた、数十の湖沼群の総称。水質や深さ、含まれる火山性物質の違いから、エメラルドグリーン、コバルトブルー、ターコイズブルーなど、一つとして同じ色がない神秘的な湖沼が点在しています。特に毘沙門沼は、鯉の群れが見られることでも有名で、自然の芸術とも言える絶景です。
回答者からは「神秘的なエメラルドグリーンやコバルトブルーなど、湖ごとに色が違う絶景スポットだからです」（60代女性／愛知県）、「見る角度や季節によって色が変わる湖面は、自然が織りなすアートのよう。特に青沼の鮮やかなスカイブルーは、初めて見たときの感動が忘れられません。ハイキングしながら湖を巡る時間は、心を整える贅沢なひととき」（60代男性／広島県）、「色とりどりの湖面が自然の美しさを鮮やかに映し出しているから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)