¥ä¥¯¥ë¥È¡¢Íèµ¨¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡©ÊÒ²¬»á¡Ö¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¡¢ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢ÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Â¼¾å½¡Î´¤¬º£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£ÂçÌð»á¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿Áª¼ê¡£Â¼¾å°ì¿Í¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÁý¤¨¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤ë¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçÌð»á¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤â¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤¬Ë½¤ì¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥àÎÏ¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÊ³µ¯¤òµá¤á¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù