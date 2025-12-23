女優波瑠（34）と俳優高杉真宙（29）が23日、双方のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

2人は同一の書面に直筆のサインを加え、結婚を発表。「私ごとで大変恐稲ではありますが、この私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表。「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」とつづった。

2人は23年4月期のフジテレビ系連続ドラマ「わたしのお嫁くん」で初共演。波瑠は同作で、大手家電メーカーで営業神と呼ばれるほどのエリート社員だが、プライベートでは“汚部屋”で暮らすズボラ人間であるということを隠していたOL速見穂香（はやみ・ほのか）を熱演。

一方、高杉は、穂香と“お嫁くん”としてルームシェアをすることになる山本知博（やまもと・ちひろ）を演じた。穂香の同僚で、入社3年目の後輩社員。三人兄弟の末っ子で、個性の強い兄に溺愛されながら育ってきた過去があった。最終話で2人は結ばれる。結果、「わたしのお嫁くん」婚となった。

◆波瑠（はる）1991年（平3）6月17日、東京生まれ。04年芸能界入り。06年WOWOW「対岸の彼女」で女優デビュー。雑誌「Seventeen」、「non−no」でモデル。15年のNHK連続テレビ小説「あさが来た」でヒロイン。3年4月期のフジテレビ系連続ドラマ「わたしのお嫁くん」で主演を務め、高杉と共演。164センチ。血液型O。

◆高杉真宙（たかすぎ・まひろ）1996年（平8）7月4日、福岡県生まれ。スカウトで芸能界入り。09年、舞台「エブリ リトル シング’09」でデビュー。12年「カルテット！」で映画初主演。23年4月期のフジテレビ系連続ドラマ「わたしのお嫁くん」で波瑠と共演。170センチ、血液型A。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

関係者の皆様

いつも応扱してくださっている皆様

私ごとで大変恐稲ではありますが、この私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。

仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。

未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真撃に仕事と向き合っていく所存でございます。

今後とも変わらぬご厚を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。

令和7年12月23日

高杉真宙

波瑠