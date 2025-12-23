全日本プロレスは２２日までに公式ＷＥＢなどで大みそかの３１日に代々木第二体育館で開催する「ゼンニチ大晦日２０２５」の「リングサイド席」が完売したことを発表した。

「ゼンニチ大晦日２０２５」は、最前列のプレミアムシート（３万円）、２列目のスペシャルリングサイド（２万円）、リングサイド（１万円）に加え、１階スタンド席（７０００円）も完売している。

さらにアリーナ指定席（７０００円）が「残りわずか」となっている。全日本プロレスの大みそかでの代々木大会は今年で３年連続３回目になるが、公式「Ｘ」では２２日までに「過去最高ペースでチケット販売中！！」と告知していた。

代々木大会ではメインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が安齊勇馬と３度目の防衛戦を行う。

◆１２・３１代々木第二全対戦カード

▼メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合

王者・宮原健斗 ｖｓ 挑戦者・安齊勇馬

▼第６試合 アジアタッグ選手権試合

王者組・ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起 ｖｓ 挑戦者組・加藤良輝、ＩＳＨＩＮ

▼第５試合 斉藤ブラザーズ ｖｓ ＨＡＶＯＣ スペシャルシングルマッチ

斉藤ジュン ｖｓ 潮粼豪

▼第４試合 大晦日怪獣大戦争スペシャル６人タッグ３ｗａｙマッチ

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎 ｖｓ 綾部蓮、タロース、関本大介 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、サイラス

▼第３試合 タッグマッチ

鈴木秀樹、宮本裕向 ｖｓ 本田竜輝、小藤将太

▼第２試合 大晦日ランブル２０２５

《参加選手》アジャコング、ダンプ松本、佐藤光留、セニョール斉藤、真霜拳號、他花師、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、愛澤Ｎｏ．１、ジャック・ケネディ、菊タロー

▼第１試合 世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦 ８人タッグマッチ

青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ、田村男児、井上凌 ｖｓ ＫＵＲＡＭＡ、“ミスター斉藤”土井成樹、阿部史典、立花誠吾