NTT²ñÄ¹¡¦ß·ÅÄ½ã¤Î²ÁÃÍÂ¿ÁØ¼Ò²ñÏÀ¡Ø¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Å¯³Ø¤¬É¬Í×¡Ù
¿Í¤ÈAI¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ ¿Í¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï²¿¤«
¡¡¤Ê¤¼¡¢º£¡¢Å¯³Ø¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý²þ³×¤òÂ¥¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥³¥í¥Ê¤Îº£¡¢À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢〝¿Í¤ÈAI¤Î´Ø·¸〟¤òºÆ¹Í¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢NTT²ñÄ¹¤Îß·ÅÄ½ã»á¡Ê1955Ç¯¡á¾¼ÏÂ30Ç¯7·îÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥³¥ó¥·¥¹¥Æ¥ó¥È¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤È¤¤¤¦Ãøºî¤ò´©¹Ô¡Ê2021Ç¯12·î¡Ë¡£
¡¡ß·ÅÄ»á¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò´Þ¤à〝ÁÛÄê³°¤Î¼«Á³ºÒ³²〟¤ä¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ê´¶À÷¾É¤ÎÀ¤³¦ÅªÂçÎ®¹Ô¡Ë¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÎà¤Ï¤¤¤Þ¡¢Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ï¤Ê¤Ï¤ÀÆñ¤·¤¤»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤í¤½¤í¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï100¡ó¤Î°ÂÁ´¿ÀÏÃ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢°ìÊý¤Ç¶áÂå²½°Ê¹ß¡¢¿®Êô¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¸½ºß¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ïµß¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»×ÁÛ¤ä²Ê³Ø¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤³¤ÎÃøºî¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¡Ë¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç½ñ¤«¤ì¡¢Â¿¾¯»þ´Ö¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»á¤Î´íµ¡°Õ¼±¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¤È¥íー¥«¥ë¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ß·ÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌÌ¤«¤é¤â¥íー¥«¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯1·î¡¢¥È¥é¥ó¥×Âè2¼¡À¯¸¢¤¬È¯Â¡£¹â´ØÀÇºö¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢½¾Íè¤Î¥°¥íー¥Ð¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦°ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ë·³»öÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤¬〝Æâ¸þ¤〟¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³¼çµÁ¡¦Ì±¼ç¼çµÁ¤â¿·¤¿¤ÊÌ·½â¤òÊú¤¨¹þ¤à¡£
¡¡ß·ÅÄ»á¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤Î¤³¤ÎÃøºî¡Ø¥Ñ¥é¥³¥ó¥·¥¹¥Æ¥ó¥È¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»÷¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¹ñ²È´Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥°¥íー¥Ð¥ê¥º¥à¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±»þ¤ËÃµ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤«¤Ä¥íー¥«¥ë¤Ê·Ð±Ä³èÆ°¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ø¥Ë¥åー¥°¥íー¥Ð¥ê¥º¥à¡Ù¤È¸À¤¦¤Ù¤»ëºÂ¤¬É¬Í×¤ÈÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥³¥ó¥·¥¹¥Æ¥ó¥È¡Ù¡Êparaconsistent¡Ë¤Ï〝Ì·½âµöÍÆÏÀÍý〟¤È¤âÌõ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¥Çー¥¿¤À¤±¤Çµ¡³£ÏÀÅª¤ËÀ¤³¦¤òÇ§¼±¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡ÊÇËÃ¾¤·¤¿À¤³¦¡Ë¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤¬Ì·½â¤òÊú¤¨¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¸Ì¿¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èß·ÅÄ»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡ß·ÅÄ»á¤ÏµþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉôÅÚÌÚ³Ø²ÊÂ´¡£1978Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¸ø¼Ò¡Ê¸½NTT¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£µ»½Ñ³«È¯¡¢¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¡¢·Ð±Ä´ë²è¤òÃ´Åö¡£Éû¼ÒÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡¼ÒÄ¹½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢³¤³°»ö¶È¤ÎºÆÊÔ¡¢4Ãû±ß¤«¤±¤ÆNTT¥É¥³¥â¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¡¢¤µ¤é¤ËNTT¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ëNTT¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥ÉÅý¹ç¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤ÎÅý¼£¤òÌð·Ñ¤®Áá¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¼Â¹Ô¡£º®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¶¯²½¤ò¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤·¡¢·Ð±Ä²þ³×¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2022Ç¯5·î¡¢²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Ê2024Ç¯6·î¤ËÂåÉ½¸¢¤òÊÖ¾å¡Ë¡£2023Ç¯3·î¡¢¼¡À¤Âå¾ðÊóÄÌ¿®´ðÈ×¡ØIOWN¡Ê¥¢¥¤¥ª¥ó¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦º£Æü¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¼¡À¤Âå¾ðÊóÄÌ¿®´ðÈ×¤Î½ÐÈ¯¤ËºÝ¤·¤Æ
¡Ö¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Ê¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤ò¤É¤¦²þ³×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×
¡¡ß·ÅÄ½ã»á¤Ï¼¡À¤Âå¾ðÊóÄÌ¿®´ðÈ×¡ØIOWN¡Ê¥¢¥¤¥ª¥ó¡Ë¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ØIOWN¡Ù¨¡―¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¿®´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿〝ÅÅµ¤〟¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ〝¸÷〟¤Îµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®¤Î〝ÄãÃÙ±ä〟¤ä〝Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ〟¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¼¡À¤Âå¾ðÊóÄÌ¿®´ðÈ×¡£NTT¤Ï2019Ç¯¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ë¤Ë¤½¤Î¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¡£
¡¡ÅÅµ¤¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¡¢ÄÌ¿®¤¬Î©¤Æ¹þ¤à¤ÈÃÙ±ä¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤«¤é¸÷¤Îµ»½Ñ¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢〝ÂçÍÆÎÌ¡¦¹âÉÊ¼Á〟¤Î¾ðÊóÄÌ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ØIOWN¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢IOWN¤Ï¡¢Innovation Optical &Wireless Network¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸÷´ØÏ¢µ»½Ñ¤ä¾ðÊó½èÍýµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¤ÊÀ¤³¦¡Ê¼Ò²ñ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡ØIOWN¡Ù¤Ïº£¸å¡¢MaaS¡ÊMobile as a Service¡¢¿Í¤ä¥â¥Î¤Î°ÜÆ°¡Ë¡¢°åÎÅ¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¶âÍ»¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¡Ë¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤ä¸ø¶¦Ê¬Ìî¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÎ°è¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¸÷¤ÏÇ®¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æß·ÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë·×»»ÎÌ¤¬Â¿¤¤À¤³¦¤òÄÌ¿®¤¬¤É¤¦»Ù¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤ÈÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¡ÊIOWN¹½ÁÛ¤ÎÈ¯É½¡ËÅö»þ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈSNS¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢ÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇÌäÂê¤âµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò¤è¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡SNS¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¡¢Â¾¿Í¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¡Êµ¶¾ðÊó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤¬É½ÌÌ²½¡£¤½¤ì¤é¤¬ÍÎ¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤º¡¢¼Ò²ñ¤Î〝Ê¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©〟¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£¹ÔÆ°ÇÉ¤Îß·ÅÄ»á¤ÏÁáÂ®¡¢¼Â¹Ô¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£
¡¡ß·ÅÄ»á¤Ï¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ëµþÅÔÂç³Ø¤ÇÅö»þÁíÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»³¶ËÔè°ì¶µ¼ø¡Ê¿ÍÎà³Ø¡Ë¤òË¬¤Í¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿·üÇ°¤ËÂÐ¤¹¤ëºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¡£
¡¡»³¶ËÁíÄ¹¤Ë¡¢¡ÖÀ¾ÅÄÅ¯³Ø¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤¿¡£
Â³¤¤ÏËÜ»ï¤Ç
