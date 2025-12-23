本日の予定【経済指標】
【米国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想 3.2% 前回 3.8%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.6% 前回 2.5%（個人消費・前期比年率)
予想 2.6% 前回 2.1%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.8% 前回 2.6%（コアPCE価格指数・前期比年率)
耐久財受注（速報値）（10月）22:30
予想 -1.5% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.6%（輸送除くコア・前月比)
鉱工業生産指数（11月）23:15
予想 0.1% 前回 （前月比)
予想 75.9% 前回 （設備稼働率)
リッチモンド連銀製造業指数（12月）24日00:00
予想 -11.0 前回 -15.0（リッチモンド連銀製造業指数)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）24日00:00
予想 91.7 前回 88.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
