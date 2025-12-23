今回は、彼氏の弟に急接近され、困惑した女性のエピソードを紹介します。

彼氏の弟にばったり再会し…

「私には2年前から交際している彼氏がいますが、彼氏が浮気性なのが嫌です。ただ今年30歳になり結婚したい私は、彼氏と別れることもできず……。

そんなある日、彼氏とデート中に彼氏の弟に初めて会いました。感じのいい好青年で、職場が私の勤務先と同じビルにあると分かり、親近感を覚えました。

その後、職場のあるビルで彼氏の弟とばったり再会したんです。で、彼氏の弟は『何か困ってることがあったら言ってください』『あなたの力になりたいです』と言ってくれました。ただ、『連絡先、交換しませんか？』と言われたのには正直困惑し、それは断りましたが名刺を渡されました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この女性は、「彼氏の弟は自分に気があるのかも……」と直感的に思ったそうです。ただ好意を寄せられるのはうれしいけど、浮気は避けたいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。